Carne e latticini, possibili alleati contro il tumore? Una tesi ribalta le linee guida OMS

Nuovi studi sembrano mettere in evidenza una realtà diametralmente opposta a quella fino a questo momento ritenuta attendibile. La relazione tra carne e latticini e tumore non sarebbe più tossica, a quanto pare.

Una tesi che smonterebbe tutto quanto sostenuto dall’OMS fino a oggi ma ovviamente il rigore in questi casi è d’obbligo.

Da un ateneo di Chicago giungono risultati strabilianti da questo punto di vista. Sia carne che latticini infatti contengono un nutriente in grado addirittura di stimolare positivamente la reazione immunitaria dell’organismo contro le cellule tumorali.

Quali sono i cibi da evitare per il tumore

Anche chi non è ferrato in questo campo, sicuramente è in grado di rispondere, perlomeno a grandi linee. Per stare bene e in salute, evitando il più possibile di danneggiare il nostro organismo, bisogna prediligere frutta e verdura freschi, cereali e legumi, pesce.

Vanno evitati invece per scongiurare l’insorgenza di un tumore, i carboidrati raffinati, gli zuccheri, i grassi, le carni rosse e i formaggi nonché le bevande alcoliche.

Si tratta di alimenti che, consumati con moderazione, non arrecano problemi. Il punto è che moderazione significa consumo occasionale e saltuario. Se invece l’uso diventa quotidiano, allora è difficile controllarsi e smettere, quindi sarebbe preferibile non iniziare proprio.

Ebbene, uno nuovo studio proveniente dalla prestigiosa università di Chicago smonta le raccomandazioni dell’OMS in merito al consumo di carne e latticini, dal momento che ha dimostrato l’esistenza di un nutriente addirittura in grado di migliorare la risposta dell’organismo contro il cancro.

Carne e latticini contro il tumore: lo studio americano

Il nuovo nemico di comuni forme tumorali si chiama acido trans-vaccenico (Tva), un acido grasso a catena lunga che si trova proprio negli animali da pascolo come mucche e pecore nonché nel loro latte (necessario successivamente per la produzione dei latticini.

Questo nutriente, secondo gli studiosi dell’ateneo di Chicago, è in grado di aiutare le cellule T CD8+ a infiltrarsi nella massa tumorale, riuscendo a distruggerne le cellule.

Ebbene, lo studio dimostra che i pazienti che hanno una quantità maggiore di TVA nel sangue rispondono meglio anche ai trattamenti di immunoterapia.

Proprio grazie alla presenza di TVA, l’immunità tumorale migliora e si avvia un percorso immunitario che risulta fondamentale nella lotta contro la malattia. Ovviamente lo studio è stato condotto in laboratorio sui topi, poi sperimentato anche sui primi 6 candidati umani. Il TVA è naturalmente presente nel latte umano ma non siamo in grado di produrlo in autonomia, pertanto abbiamo bisogno di assumerlo dall’esterno, arricchendo la nostra dieta con questo nutriente.

E, in conclusione, tale nutriente si trova proprio nella carne rossa e nei latticini. Ecco dunque che gli studiosi hanno dimostrato come il potenziale di crescita sia delle cellule del melanoma che del cancro al colon si riduce, rispetto a chi invece segue una dieta di controllo che esclude questi alimenti.

Va da sé che si tratta di una vera e propria rivoluzione in questo campo. C’è chi, al solo sentir nominare la carne o il formaggio si infastidisce, al pensiero delle innumerevoli volte in cui ci hanno raccomandato di non mangiarli, proprio perché cibi potenzialmente cancerogeni.

Senza contare l'impatto negativo che la loro produzione ha sull'ambiente.

Ora le cose sembrano prendere una piega differente.

Quali sono le carni da evitare

Volendo trovare un punto di incontro tra i diversi tipi di raccomandazioni, possiamo dunque affermare che il consumo moderato di carne rossa, nell’ambito di una dieta sana e bilanciata, non è assolutamente da escludere.

Ciò che invece è sicuramente da evitare è a carne rossa lavorata e processata, come ad esempio quella dei salumi, gli hamburger, i wurstel, la carne rossa in scatola, dal momento che favorirebbero l’insorgenza di tumori nel tratto intestinale.

L’elevato contenuto di sale e l’aggiunta di additivi, coloranti o altre sostanze nocive per l’organismo, di certo non aiuta nel mantenersi in salute e in forma.

Quali sono gli alimenti più cancerogeni

Alcune categorie di alimenti sono considerate maggiormente a rischio per l’insorgenza di tumori, ad esempio perché favoriscono il sovrappeso e l’obesità.

Esistono vari tipi di obesità, non sono tutti uguali.

In questo caso, farine raffinate e zuccheri sono quelli più sconsigliati ma, in linea di massima, ciò che va evitato nel quotidiano è il consumo di cibi preconfezionati e industriali quali snack, merendine, biscotti, pane in cassetta, grissini, crackers e via di seguito.

Infine, è bene ricordare che anche il metodo di cottura scelto può innalzare il livello di rischio, come ad esempio la brace oppure la frittura.