Cosa succede alle donne incinte che mangiano cibi confezionati: ecco il fattore di rischio

Essendo in stato di gravidanza, le sostanze nocive si diffondono rapidamente nel sangue. Ecco cosa succede alle donne incinte che mangiano cibi confezionati.

Dalle patatine in busta ai crackers, dalle merendine alle bibite gassate, passando per una marea di altri prodotti ultra processati.

Qual è il fattore di rischio per le donne incinte che mangiano cibi confezionati?

Senza dubbio, si tratta di pseudo alimenti che fanno male a tutti: il problema è che, essendo in stato di gravidanza, le sostanze nocive si diffondono rapidamente nel sangue e vanno a intaccare lo sviluppo del feto, che è indifeso e non ha modo di reagire.

Cosa non si può mangiare in gravidanza

L’elenco dei cibi da non mangiare in gravidanza può sembrare infinito ma, in realtà, la maggior parte di essi sono solo pseudo alimenti e pertanto inutili.

Il riferimento è ai cibi confezionati o ultra processati, quelli che nelle industrie alimentari vengono lavorati con l’aggiunta di conservanti, dolcificanti, esaltatori di sapidità, nitriti e nitrati, mercurio e via discorrendo.

Imparare a eliminare questi cibi dalla propria dieta significa semplicemente farsi del bene e magari acquisire la buona e sana abitudine nel tempo.

Attenzione agli errori nascosti e più comuni nella dieta mediterranea.

Gli alimenti che riportiamo nel paragrafo a seguire, e che fanno parte dei cibi confezionati che una donna incinta deve evitare, contengono tutti ftalati ovvero un fattore di rischio molto importante per il feto e il suo corretto sviluppo.

Recenti studi scientifici, tra cui quello della Scuola di Medicina dell'Università di Washington (UW Medicine) e la ricerca "Condizioni che influenzano lo sviluppo neuro cognitivo e l'apprendimento nella prima infanzia" (CANDLE), hanno messo in evidenza come, su un campione di 1.031 donne incinte, residenti a Memphis, nello stato del Tennessee, raccolti tra il 2006 e il 2011, le urine raccolte contenessero ftalati.

E questo addirittura nel 60% dei casi.

Il problema è reale. Se le mamme si alimentano in questo modo, questa sostanza chimica attraversa la placenta ed entra nella circolazione sanguigna del feto.

Il che può portare a gravi conseguenze, come ad esempio

• basso peso alla nascita nascita prematura

• disturbi della salute mentale infantile

• disturbi dello spettro autistico

• ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività)

• stress ossidativo

• risposta infiammatoria da parte del feto.

Donna incinta, cibi confezionati da non mangiare in gravidanza

Tra i principali accusati, al banco degli imputati, troviamo tutti i prodotti confezionati nella plastica. Ebbene sì, perché per quanto un alimento in sé potrebbe anche essere “sano”, il fatto che sia confezionato in un involucro di plastica fa sì che i nocivi ftalati passino all’interno del prodotto che poi andiamo a mangiare.

E addirittura, questo passaggio avverrebbe anche dai guanti che i dipendenti in fabbrica utilizzano per manipolare gli alimenti.

Ecco dunque una lista, none esaustiva ma che sicuramente rende bene l’idea, di tutti i cibi confezionati che le donne incinte devono evitare di assumere:

• merendine dolci confezionati

• bibite gassate

• prodotti surgelati

• precotti alimenti da fast food

• patatine in busta

• grissini, taralli, crackers

• latte in confezione di plastica

• yogurt

• gelati

• salse come ketchup

• surgelati in buste di plastica

• lattine di frutta sciroppata

• legumi e verdure già bollite in latta

• zuppe pronte

• salsa e sughi pronti.

Insomma, l’elenco pare infinito e il consiglio è di lasciare il più possibile sugli scaffali gli alimenti confezionati in plastica o in lattina.

Sicurezza alimentare: quali sono le principali regole da seguire in gravidanza

Fermo restando dunque che le sostanze nocive fanno male a tutti, è importante ricordare che il feto è in fase di formazione, pertanto non ha gli stessi mezzi di un adulto per potersi difendere.

Il compito di una madre, nella protezione di suo figlio, inizia quindi fin dal momento del concepimento, se non addirittura prima.

Ecco le principali raccomandazioni per l’alimentazione di una donna in gravidanza:

1. evitare fumo, alcol e droghe, caffeina 2. integrare l’acido folico contro le malformazioni del sistema nervoso 3. controllare il peso forma 4. mantenere glicemia, vitamina B12 e iodio ai livelli ottimali 5. prestare attenzione a toxoplasmosi e listeriosi 6. scegliere con cura il pesce da mangiare (rischio mercurio) 7. controllare il lavaggio e la cottura dei cibi 8. non mangiare cibi crudi 9. privilegiare alimenti freschi e di stagione e non cibi confezionati 10. lavare spesso e bene le mani.

Il salmone affumicato in gravidanza è permesso oppure no?

Lo stato di gravidanza non è una malattia ma bisogna prestare attenzione per il bene del bambino. Attenzione, perché un errore temporaneo può causare un danno per sempre.