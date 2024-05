I cibi ultra processati rappresentano un grave problema, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia allarmi da anni. Eppure, tenere a freno la gola è difficile, specialmente quando i rischi vengono percepiti lontani, se non impossibili. Vediamo quali sono le 5 conseguenze più importanti se non si segue una dieta sana e bilanciata.

Sommario:

Cibi ultra processati: rischi importanti per la salute Perché fanno male i cibi processati? Quali sono i 7 cibi da evitare?

Cibi ultra processati: rischi importanti per la salute

Da tempo, ormai, diversi studiosi di ogni parte del mondo si occupano dei rischi collegati al consumo dei cibi ultra processati, alcuni dei quali possono persino causare danni al cervello. Secondo una recente ricerca dell’Università Deakin, in Australia, quanti consumano quotidianamente alimenti super lavorati vanno incontro a ben 32 effetti negativi sulla salute. Ovviamente, non tutto ciò che consideriamo una prelibatezza per il palato presenta la stessa percentuale di pericolo.

Alcuni alimenti, come le carni lavorate (salumi, wurstel, hamburger e simili), le bevande zuccherate e quelle dolcificate artificialmente, comportano rischi maggiori rispetto a cereali per la colazione e dolci a base di latticini, anch’essi considerati cibi ultra processati. E’ soprattutto il cosiddetto junk food ad essere nocivo per la salute.

1. I cibi ultra processati aumentano il rischio di morte prematura

Il primo rischio che dovrebbe scoraggiare nel consumare cibi ultra processati è la morte prematura. Secondo gli studiosi australiani, mangiare quotidianamente junk food espone al decesso con una percentuale del 21% in più rispetto a quanti seguono una dieta sana ed equilibrata. La ricerca dell’Università Deakin ha dimostrato che c’è un’associazione tra mortalità per tutte le cause e cause specifiche (come cancro, malattie cardiovascolari, respiratorie e neurodegenerative).

2. Attenzione al diabete di tipo 2

Tra i rischi più importanti legati agli alimenti super processati troviamo il diabete di tipo 2. I ricercatori di uno studio francese condotto tra il 2009 e il 2023 e pubblicato su The Lancet Diabete & Endocrinology, hanno dichiarato:

Abbiamo trovato associazioni dirette tra il rischio di diabete di tipo 2 e l’esposizione a vari emulsionanti additivi alimentari ampiamente utilizzati negli alimenti industriali in un’ampia coorte potenziale di adulti francesi. Sono necessarie ulteriori ricerche per sollecitare una rivalutazione delle normative che regolano l’uso degli emulsionanti additivi nell’industria alimentare per una migliore protezione dei consumatori.

A finire sotto la lente di ingrandimento sono stati soprattutto gli emulsionanti additivi alimentari, utilizzati ad esempio nella preparazione di: cioccolato, gelati, biscotti, pasticcini, latticini e maionese.

3. Disbiosi del microbiota: il rischio più comune

Una dieta ricca di cibi spazzatura aumenta il rischio di disbiosi del microbiota intestinale. Si tratta di un’alterazione del microbiota, che causa numerose malattie, incluse quelle infiammatorie a carico dell’intestino. Si tratta della problematica più diffusa tra coloro che sono soliti consumare junk food. Tra i sintomi, infatti, troviamo: crampi addominali localizzati o generalizzati, eccessiva flatulenza, stato di malessere complessivo, difficoltà nella digestione e diarrea.

4. Ipertensione, il male dei nostri giorni

L’ipertensione, considerato il male maggiore dei nostri giorni, aumenta del 39% nei soggetti che consumano cibi ultra lavorati. Lo studio, condotto dall’Università di Sidney, ha stabilito che ci sono relazioni tra junk food e gravi condizioni cardiache, tra cui malattie cardiache, malattie arteriose periferiche, aneurismi aortici, malattie renali e demenza vascolare.

5. L’obesità è sempre più diffusa in tutto il mondo

Tra i rischi più ovvi legati ad una dieta ricca di alimenti super processati troviamo l’obesità. I cibi ricchi di sale, zucchero, additivi e conservanti, uniti ad una vita sedentaria, devono essere considerati come il male assoluto. Non si tratta solo di una questione di peso, ma anche delle altre patologie collegate ad un corpo fuori forma. Ricordiamo, inoltre, che alcuni cibi confezionati nella plastica – pensate alle patatine o agli arachidi – possono creare dipendenza come una droga.

Perché fanno male i cibi processati?

I cibi ultra processati sono lavorati industrialmente e prevedono l’aggiunta di aromi e coloranti, ma anche di elevate quantità di sale, grassi e zucchero. Senza dimenticare, poi, i conservanti. Al contrario, presentano basse quantità di vitamine essenziali per una dieta sana. Il consiglio, quindi, è mettere in tavola alimenti freschi e di stagione.

Quali sono i 7 cibi da evitare?

Sono da considerare cibi ultra processati tutti i prodotti industriali che prevedono l’aggiunta di cinque o più ingredienti tra cui additivi (tra cui anche lattosio, caseina, glutine, siero di latte), conservanti, grassi idrogenati, coloranti alimentari, stabilizzanti e imitatori o mascheratori di sapore. I 7 cibi da evitare in assoluto sono: