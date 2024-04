Cos'è la cicala dagli occhi rossi in arrivo negli USA: fa male all'agricoltura o all'uomo?

La cicala dagli occhi rossi è tornata sotto i riflettori. È ciò che avviene periodicamente quando sui giornali fioccano notizie in merito all’invasione negli Stati Uniti di questi piccoli insetti che fuoriescono dalla terra una volta diventate adulti.

Uno spettacolo incredibile che, quest’anno, sarà ancor più epico. Il motivo? Sono ben due le covate che si faranno sentire dalla Louisiana all’Illinois. Si parla, infatti, di migliaia di miliardi di esemplari. Come detto, una vera e propria invasione.

C’è da avere paura? Chi non ha un’ampia conoscenza di questi esemplari potrebbe temere danni all’agricoltura – come succede per altre specie – o, persino, minacce per la salute dell’uomo.

In realtà, però, ciò che sta per succedere negli Stati Uniti ha i contorni di uno spettacolo incredibile, benché con qualche fastidio non indifferente.

Cos’è la cicala dagli occhi rossi di cui si parla tanto

Per prima cosa, conosciamo più da vicino questo particolare esemplare. Quelle che chiamiamo cicale dagli occhi rossi, o anche cicale redeye, fanno parte di un genere di cicale ben preciso.

Parliamo della Magicicada, un grande insetto dagli occhi rotondi (rossi, appunto) che sporgono ai lati della testa, dalla quale spuntano piccole e corte antenne.

Questo genere di cicale è diffuso proprio nel Nord America. Ecco perché si sta parlando oggi di una vera e propria invasione negli Stati Uniti. Qui, in particolare, sono tre le specie che si preparano all’invasione: Magicicada septendecim, Magicicada cassinii e Magicicada septendecula.

L’affascinante ciclo vitale della cicala dagli occhi rossi

Ma perché si parla di una vera e propria invasione? C’è da dire che la cicala dagli occhi rossi è un insetto affascinante per una motivazione ben specifica: il suo incredibile ciclo vitale.

Nel caso della Magicicada, infatti, parliamo di cicli vitali lunghi anni. In particolare esistono:

• specie dal ciclo vitale di 13 anni ;

• specie dal ciclo vitale di 17 anni.

In sostanza, dopo aver deposto le uova sotto terra, trascorsi gli anni – 13 o 17 come abbiamo visto – le cicale riemergono tutte assieme. È difficile dire come questi insetti riescano a “contare gli anni” prima di sbucare fuori, tramite gallerie scavate nel terreno.

Fatto sta che quando lo fanno, concludono il ciclo vitale sugli alberi, terminando la muta nel giro di poche settimane e diventando insetti adulti, per poi accoppiarsi a e deporre le uova.

La cicala dagli occhi rossi fa male all’agricoltura o all’uomo?

Di fronte a notizie che parlano di invasione, allarme negli Stati Uniti e così via è naturale chiedersi se questa fantomatica cicala dagli occhi rossi possa nuocere all’agricoltura o all’uomo.

Come abbiamo visto, però, l’evento che attende gli Stati Uniti è piuttosto uno spettacolo della natura straordinario e affascinante per i misteri che lo avvolgono – come fanno le cicale a sapere quand’è il momento giusto per sbucare dal terreno tutte assieme?

Poco c’è da temere. Basti pensare che il fatto che sbuchino dal terreno ogni 13 o 17 anni possa dipendere da una mera questione di sopravvivenza: temendo eventuali predatori, preferiscono starsene tranquille sotto terra fino a raggiungere l’età adulta.

A differenza di altre specie di cicale, la Magicicada non rappresenta nemmeno una minaccia per i raccolti. Anzi, potrebbe essere utile all’ecosistema, in quanto uccelli e altri animali che vivono nei boschi ne vanno ghiotti.

Gli svantaggi dell’invasione da cicale dagli occhi rossi

Nessun disturbo, allora, né conseguenze da questa imminente invasione? Non proprio. Benché innocue per gli uomini e l’ecosistema, c’è da dire che le cicale dagli occhi rossi… fanno un gran baccano.

Come tutte le altre cicale, anche le Magicicada emettono il loro “canto” per mezzo di lamine, chiamate timballi, che vibrano e il cui suono viene amplificato da camere di risonanza. Per le cicale è fondamentale, dal momento che parliamo del loro modo di comunicare.

Ebbene, nel caso della cicala dagli occhi rossi, tale suono è davvero rumoroso. Se poi immaginiamo che gli Stati Uniti sono in attesa del risveglio di migliaia di miliardi di esemplari, non c’è da stupirsi che l’esperto di cicale dell’Università del Connecticut, John Cooley, abbia definito l’invasione “cicala-geddon”.

