Il cioccolato aiuterebbe a prevenire l'Alzheimer e restare in forma: ecco i 7 benefici

Chi è a dieta è abituato a pensare al cioccolato come a un alimento da tenere lontano dal proprio piano alimentare. In realtà, non è proprio così. Il cioccolato, infatti, presenta una serie di benefici per la salute dell'uomo: privarsene sarebbe quindi un peccato sia per il palato sia per la salute. Un nuovo studio ha evidenziato i benefici del cioccolato sull'Alzheimer, una malattia degenerativa che colpisce il cervello, oltre a essere un valido alleato per chi vuole perdere peso. Pertanto, questo cibo risulta essere un vero e proprio elisir di bellezza. Ecco cosa dice la scienza e cos'è emerso dallo studio.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. I benefici del cioccolato: previene l'Alzheimer e aiuta a perdere peso 2. Cosa stimola il cioccolato? 3. Qual è il cioccolato che fa bene? 4. Quando è meglio mangiare il cioccolato?

I benefici del cioccolato: previene l'Alzheimer e aiuta a perdere peso

Secondo uno studio dell'Università di Zhengzhou, in Cina, pubblicato sul Journal of Funcional Foods, il cioccolato allontana lo spettro di malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer. Il motivo è semplice: tutto dipende dalla presenza di una sostanza antinfiammatoria che si chiama teobromina, di cui sono ricche le fave di cacao. La teobromina ha l'obiettivo di contrastare il colesterolo sulla memoria e sul funzionamento delle capacità cognitive.

Tuttavia, non è l'unico beneficio apportato dalla teobromina contenuta nel cioccolato. In particolare, un po' di cioccolato di qualità:

1. migliora l'umore 2. contribuisce a migliorare la salute del fegato e dei reni perché svolge un'importante funzione nella scomposizione di grassi. Proprio per questo motivo, il suo consumo è utile anche per chi vuole seguire un regime ipocalorico 3. previene danni neuronali 4. migliora la memoria cognitiva 5. è un formidabile antiossidante 6. migliora il ritmo sonno-veglia e regola l'appetito.

Cosa stimola il cioccolato?

L'assunzione del cioccolato stimola il rilascio di serotonina e dopamina, i cosiddetti ormoni del benessere. Per questo motivo, quando mangiamo cioccolato ci sentiamo bene.

In aggiunta, essendo un antiossidante, stimola la formazione di flavonoidi, i quali contrastano i radicali liberi, abbassano la pressione arteriosa, prevengono l'aterosclerosi e aumentano il colesterolo buono, che contrasta quello cattivo.

Qual è il cioccolato che fa bene?

In commercio esistono varie tipologie di cioccolato, ma quello che presenta maggiori benefici è sicuramente quello fondente. Il vantaggio risiede nel fatto che non ci sono molti ingredienti addizionati, come il latte o lo zucchero, che possono neutralizzare i benefici.

Inoltre, si consiglia di consumare il cioccolato che presenta almeno il 70% di cacao. Altroconsumo ha stilato una classifica delle migliori tavolette di cioccolato fondente, utile per scegliere in maniera più consapevole un prodotto di qualità. In ogni caso, si raccomanda di non abusarne e di prediligere piccole quantità.

Quando è meglio mangiare il cioccolato?

Il momento migliore per assumere il cioccolato è durante l'arco della giornata, evitando la sera tardi perché - seppur in percentuali minime - contiene caffeina che è un eccitante naturale.

In linea di massima, si può optare per aggiungerlo allo yogurt o al porridge durante la prima colazione, ma è perfetto anche come spezzafame a metà pomeriggio o metà mattina perché dà la giusta carica di energia senza rinunciare al piacere.