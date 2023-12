La cipolla fa davvero bene? Ecco 5 benefici per cui non potremo più farne a meno

Usata in molti condimenti della tradizione culinaria italiana, la cipolla è apprezzatissima. Perfetta per ricette classiche e non solo, si presta a molteplici usi. Il suo gusto inconfondibile è in grado di dare sapore a qualsiasi piatto.

Ma non tutti sanno che esistono varie tipologie e presenta molti benefici per la salute dell'uomo. Tecnicamente, si tratta di un bulbo dell'omonima pianta erbacea che ha il potere di aromatizzare le pietanze. La pianta presenta lunghe foglie cave, alla cui estremità vi è un bulbo dalle diverse colorazioni. La polpa è stratificata ed è in grado di sprigionare proprietà benefiche che si rivelano un vero toccasana per l'organismo. Ecco allora perché la cipolla fa bene.

Cipolla, tipologia e usi: quando non se ne può proprio fare a meno

In natura esistono varie tipologie di cipolla. C'è la cipolla di Tropea, quella dolce, di Barletta, di Cannara, di Bassano e Borettana, tipica della bassa reggiana. Si distinguono in tre colorazioni: cipolla bianca usata per le insalate, dorata per le cotture lunghe e rossa, ideale per la preparazione dei soffritti.

Insieme a carote, sedano e olio, la cipolla costituisce la base per il soffritto, usato per insaporire i piatti e per i sughi. La cipolla può essere usata anche in preparazioni agrodolci, come i supplì di cipolla rossa con aceto balsamico o le cipolline in agrodolce. Molto usata per condire le insalate di pomodoro in estate a crudo, ma anche come base per le frittate.

Chi la consuma spesso ha problemi di alitosi. Erroneamente si pensa che sia poco digeribile, ma la verità è un'altra. La cipolla è in realtà altamente digeribile, ma la parte aromatica fatica a svanire dalle mucose orali.

Inoltre, quando le cipolle vengono tagliate, provocano irritazione agli occhi a causa del gas che rilasciano. Questo gas provoca la lacrimazione, ma è possibile tagliare la cipolla senza piangere.

Si consiglia di conservarle a temperatura ambiente per mantenere intatte le loro proprietà organolettiche. Se è sbucciata, deve essere consumata entro un massimo di tre giorni.

Benefici della cipolla, perché fa così bene?

Questo ortaggio apporta numerosi benefici per l'organismo. La cipolla rossa presenta la quercetina, una sostanza antiossidante e antinfiammatoria. In aggiunta, tutte le cipolle sono antitumorali, depurative e antibatteriche, oltre a migliorare la salute delle ossa. Inoltre, contiene flavonoidi che hanno una forte azione diuretica. La glucochinina, invece, è un ormone vegetale che presenta proprietà antidiabetiche. Consumandola cruda, assimilerai meglio le innumerevoli proprietà della cipolla. Al contrario, durante la cottura molte delle qualità vengono perse.

In ultimo, è bene sapere che le cipolle presentano i FODMAP, ossia carboidrati a catena corta che alcune persone fanno fatica a digerire. Per tale ragione, il loro consumo genera flatulenza, gonfiore addominale e stitichezza per chi soffre di intestino irritabile.