Negli ultimi anni, i citrobacter sono tornati a preoccupare l’Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di un’infezione che generalmente si contrae in ospedale e risulta potenzialmente letale solo per alcune categorie di pazienti. Vediamo cos’è, quali sono i sintomi e la cura.

Citrobacter: cos’è e quali sono i sintomi

Genere di batteri appartenenti alla stessa famiglia di salmonella ed escherichia, i citrobacter si possono trovare ovunque, dall’ambiente agli alimenti, passando per la flora batterica intestinale. I tre ceppi principali sono freundii, koseri e braakii e possono tutti e tre causare infezioni gravi, soprattutto negli anziani, nelle persone immunocompromesse e nei neonati.

Come sottolineato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) la maggior parte dei contagi avviene in ambito sanitario, tramite alimenti o oggetti contaminati, da persona a persona oppure da madre a figlio durante il parto. In ospedale la trasmissione può avvenire anche con il contatto con gli operatori sanitari, specialmente se le mani non vengono adeguatamente igienizzate.

I citrobacter possono causare infezioni del tratto urinario, delle vie respiratorie, del peritoneo, dell’endocardio, meningite e sepsi. I sintomi, ovviamente, variano in base all’organo o al tessuto colpito. I disturbi più frequenti sono: gonfiore, arrossamento, dolore, pus, febbre alta, difficoltà respiratorie, tosse, espettorato, polmonite, difficoltà ad urinare, dolore nella regione pelvica, malessere generale, brividi, confusione, sepsi e shock settico.

Citrobacter: cura, trattamento e rischi

Se colpisce i neonati, i citrobacter koseri possono causare una forma grave di meningite, spesso associata ad encefalite necrotizzante e ascessi cerebrali. Purtroppo, questa infezione causa il decesso di circa un terzo dei bambini, mentre la metà subisce danni al sistema nervoso centrale. La diagnosi prevede una serie di esami, che variano in base all’organo/tessuto coinvolto. Il medico potrebbe prescrivere tamponi cutanei, analisi delle urine e del sangue e un’indagine dell’espettorato. Talvolta possono essere necessari test molecolari e biochimici.

Generalmente, la cura prevede l’antibiotico o la combinazione di antibiotici, scelti dopo i risultati dell’antibiogramma. Fortunatamente, il trattamento farmacologico risulta risolutivo, specialmente quando i pazienti non sono fragili, immunocompromessi o neonati. In ogni modo, la diagnosi tempestiva è fondamentale perché prima si interviene e i minori sono i rischi.