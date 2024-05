Secondo uno studio australiano, la colazione influisce molto sul rendimento scolastico degli studenti. Quanti mangiano al mattino prima di andare a scuola hanno voti molto più alti rispetto ai coetanei che si siedono sui banchi a stomaco vuoto.

La colazione influisce sul rendimento scolastico: lo studio Cosa mangiare a colazione prima di andare a scuola? Come migliorare il proprio rendimento scolastico? Come deve essere la colazione ideale? Cosa dovrebbe mangiare un bambino a colazione?

La colazione influisce sul rendimento scolastico: lo studio

La colazione è il primo pasto della giornata, quello che dà la carica per affrontare le innumerevoli beghe quotidiane. Dovrebbe essere obbligatoria, eppure sono ancora molti i fan dello stomaco vuoto al mattino. Secondo una recente ricerca di un gruppo di studiosi australiani, la colazione influenza la capacità di apprendere e di rendere al meglio, andando ad influenzare positivamente il rendimento scolastico.

I ricercatori hanno preso in esame 648 studenti di scuole superiori del Nuovo Galles del Sud, suddividendoli in tre gruppi:

colazione sana: i ragazzi hanno consumato una colazione in linea con le linee guida dietetiche australiane, come pane tostato integrale con uova, yogurt magro con frutta o muesli con latte scremato;

colazione malsana: questo gruppo ha mangiato cibi ricchi di grassi saturi, zuccheri e sale, quali prodotti da forno confezionati, bevande energetiche e snack dolci;

nessuna colazione: gli studenti hanno saltato completamente il primo pasto della giornata.

I risultati hanno dimostrato che i ragazzi che hanno consumato una colazione sana si sono dimostrati più motivati e hanno ottenuto voti più alti nei testi. Sorprendentemente, gli allievi che hanno optato per cibi malsani hanno ricevuto votazioni simili a coloro che sono arrivati a scuola senza mangiare nulla.

Cosa mangiare a colazione prima di andare a scuola?

Appurato che la colazione è fondamentale a qualsiasi età, ma che è fondamentale per gli studenti perché influenza il rendimento scolastico, una domanda sorge spontanea: cosa bisogna mangiare? Secondo la Società Italiana di Nutrizione Umana e la Società di Scienze della Alimentazione ci sono diverse opzioni equilibrate per bambini e ragazzi.

latte e cacao con biscotti o cereali e frutta fresca;

yogurt con cereali, frutta fresca e frutta secca;

latte con toast e frutta;

spremuta di frutta con pane, ricotta e pomodoro.

Come migliorare il proprio rendimento scolastico?

Oltre ad una colazione sana, ci sono altri trucchi per migliorare il rendimento scolastico. Innanzitutto, è bene avere uno spazio dedicato allo studio e dedicare tutti i giorni un’ora o più ai compiti, cercando di rispettare la tabella di marcia. Inoltre, ripetete ad alta voce e concedetevi un’attività extrascolastica – sport o altro – che sia davvero di vostro interesse. Infine, ricordate che è fondamentale dormire almeno 8 ore a notte e seguire una dieta sana.

Come deve essere la colazione ideale?

Una colazione ideale, affinché possa essere definita sana, deve essere composta da: una fonte di carboidrati (fiocchi di avena, fette biscottate, farina d’avena, cereali integrali, biscotti secchi, pane, frutta fresca), una fonte di proteine (yogurt, latte, uova, albume d’uovo, proteine in polvere, affettati magri, formaggi magri, salmone affumicato, ricotta) e una fonte di grassi (frutta secca, burri di frutta secca, cioccolato fondente, cocco, semi oleosi, avocado, formaggi).

Cosa dovrebbe mangiare un bambino a colazione?

Un bambino a colazione dovrebbe bere una bella tazza di latte (vaccino o vegetale) o uno yogurt e mangiare prodotti poco processati, possibilmente fatti in casa. Parliamo di ciambelle, torte allo yogurt o alle carote, biscotti, crostate e qualunque altra ricetta siate in grado di realizzare. Se non siete abili ai fornelli, optate per dolci bio.