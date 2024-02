Colera: come si prende e quali sono i sintomi della malattia

Come si prende il colera? Vediamo quali sono le cause, i sintomi e la cura della malattia che negli ultimi mesi ha provocato più di 3 mila morti.

Il colera torna a preoccupare l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Negli ultimi mesi si sono registrati diversi focolai in Africa, che hanno portato alla morte di oltre 3 mila persone. Vediamo come si prende e qual è la situazione.

Colera: come si prende la malattia e quali sono i sintomi

Infezione diarroica acuta, il colera è causato dal batterio Vibrio cholerae (1 e 0139). Si tratta di una malattia potenzialmente mortale, che si prende soprattutto per contatto orale, diretto o indiretto, con alimenti contaminati o feci. I cibi più pericolosi sono quelli crudi o poco cotti, frutti d mare in primis.

Il colera è diffuso soprattutto nei Paesi dove le condizioni igienico-sanitarie sono scarse. La carica batterica necessaria per la trasmissione del virus è infatti superiore al milione. Questo significa che, senza la contaminazione di cibo e acqua, il contagio diretto è piuttosto raro.

Generalmente, il periodo di incubazione del colera varia tra le 24 e le 72 ore successive al contatto con il batterio. In alcuni casi, però, possono passare fino a 5 giorni. Per quanto riguarda i sintomi, alcune persone non manifestano disturbi, mentre altre lamentano: diarrea, acquosa e marrone all’inizio e chiara e liquida poi, vomito, crampi alle gambe e febbre. La dissenteria può portare alla disidratazione e ad uno choc potenzialmente mortale.

Colera: come si cura la malattia?

Il colera, causando la disidratazione, si cura soprattutto con la reintegrazione dei liquidi e dei sali persi con la diarrea e il vomito e farmaci antibiotici. Il trattamento viene somministrato per bocca, ma in casi gravi si opta per la flebo venosa. Quando viene rispettato questo iter terapeutico, la mortalità si riduce all'1%.

In Italia, l'ultima epidemia importante di colera risale al 1973 e ha interessato soprattutto la Campania e la Puglia. Attualmente, il batterio che causa il colera non è stato ancora eliminato dall'ambiente e resiste soprattutto nei Paesi con scarse condizioni igienico-sanitarie e cattiva gestione degli impianti fognari e dell’acqua potabile. Negli ultimi mesi, si sono registrati diversi casi in Africa, specialmente in Zambia. Ci sono stati 180 mila contagi e oltre 3 mila morti.

C'è stato anche un falso allarme sulla nave da crociera Norwegian Dawn, rimasta bloccata per 24 ore nell’oceano Indiano, al largo delle isole Mauritius, a causa di una sospetta epidemia di colera a bordo. Fortunatamente, si trattava di semplice gastroenterite.