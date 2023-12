Questi 5 segreti abbassano la glicemia dopo pranzo: ecco come riportarla a valori normali

Tenere la glicemia sotto controllo dopo pranzo è possibile. Ecco cinque consigli che puoi mettere in pratica per abbassare quei valori un po' troppo alti.

Chi è diabetico o insulino resistente ha la necessità di tenere a bada i livelli di glicemia, che aumenta in particolare dopo i pasti. Quindi, come abbassare la glicemia dopo pranzo?

Una sana alimentazione risulta essere fondamentale per tenere sotto controllo i valori. Ma cosa bisogna fare nello specifico? Oltre al cibo, bisogna prestare attenzione anche allo stile di vita che si conduce, alle porzioni che si mettono in tavola ed è utile prediligere alcuni alimenti rispetto ad altri.

I segreti per abbassare glicemia dopo pranzo: ecco come fare

Avere la glicemia nei valori ottimali può essere un'ardua impresa per chi solitamente presenta alti livelli. Le persone che hanno il diabete, picchi glicemici o semplicemente vogliono condurre uno stile di vita sano hanno come obiettivo quello di tenere a basa la glicemia.

Ci sono alcuni consigli per abbassare gli zuccheri nel sangue e controllare il livello di glicemia: seguirli si rivela la scelta giusta per fare del bene al proprio corpo.

1. L'ordine dei pasti

Forse lo hai sempre dato per scontato, ma l'ordine dei pasti è importante. A tavola non sono utili solo i carboidrati, ma è necessario assumere anche proteine, sali minerali e vitamine e l'ordine con cui si consuma un pasto non va sottovalutato.

Si consiglia, pertanto, di consumare prima le verdure, poi le proteine, e in ultimo i carboidrati. L'obiettivo è quello di migliorare il rilascio di insulina e ritardare lo svuotamento gastrico.

2. Alimenti non lavorati

Per tenere a bada la glicemia è importante prediligere alimenti meno lavorati possibile. Il processo di raffinazione incide sulla carica glicemica degli alimenti. I cereali integrali, come l'avena, richiedono più tempo per essere digeriti dagli enzimi.

Altro punto importante è la cottura. Meno è cotta la pasta, maggiore sarà la digeribilità del piatto e la carica glicemica sarà bassa. Al contrario, la pasta scotta ha una carica glicemica alta, che fa schizzare alle stelle i livelli di glicemia post prandiale.

3. Attività fisica

Per riportare a regime i valori della glicemia anche dopo pranzo è importante praticare attività fisica.

Fare movimento è fondamentale per controllare la glicemia nel sangue. E la cosa positiva è che va bene qualsiasi tipo di movimento, che sia una passeggiata o un'attività più sostenuta. In generale, è importante muoversi: quindi ben venga un po' di sana attività fisica che sia prima o dopo il pasto.

4. Le porzioni

Non esagerare con le porzioni. Un piatto di pasta da 100 grammi ha indubbiamente un peso glicemico maggiore rispetto a un piatto di pasta da 50 grammi.

Gli alimenti che contengono carboidrati dovrebbero essere introdotti nel piano alimentare di ciascuno tenendo in considerazione il fabbisogno giornaliero, ma senza esagerare con le porzioni.

5. Attenzione al peso e al metabolismo

Avere un peso e un metabolismo sano è altrettanto importante. Mangiare correttamente e prestare attenzione al proprio peso forma è importante per tenere i livelli di glicemia nei valori ottimali.

Condurre uno stile di vita sano senza eccessi risulta essere la prerogativa per avere un quadro clinico soddisfacente. Seguire questi consigli aiuta a vivere più serenamente la propria vita senza l'ansia di controllare in maniera ossessiva i valori glicemici.