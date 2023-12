Come abbassare gli zuccheri nel sangue? Ecco 7 consigli per fare bene al tuo corpo

•

un alleato per contrastare i livelli alti di glucosio nel sangue è l'aceto di mele, il quale diluito in acqua può essere consumato prima dei pasti. Il suo beneficio è quello di disattivare momentaneamente lo zucchero dall'amido che si trasforma in glucosio. Inoltre, invoglia i muscoli a usare il glucosio, in questo modo si riduce la quantità di zucchero. In alternativa, si può scegliere di condire un'insalata da consumare sempre prima dei pasti