Questi 3 trucchi rallentano l'invecchiamento: ecco come aumentare il collagene della pelle

Con l'avanzare dell'età, è normale che il nostro corpo perda la sua capacità di produrre il collagene di cui godevamo da giovani. Il collagene è una proteina fondamentale che fornisce sostegno e struttura all'epidermide. Quindi, quando ne siamo carenti, la pelle diventa lassa, mentre i pori e le rughe più visibili. Tuttavia, esistono dei metodi suggeriti dagli esperti per aumentare il collagene della pelle e mantenerla più giovane e sana: ecco cosa fare.

Come aumentare il collagene della pelle: i consigli da seguire

Ci sono diversi metodi per rallentare l'invecchiamento, mentre non porre la dovuta attenzione alla pelle significa danneggiarla e accentuare i segni dell'età.

Se desideri aumentare il collagene della pelle e non vuoi che sul tuo viso si notino i segni degli anni che passano, sappi che non servono formule miracolose. Basta seguire alcuni consigli.

1. Prevenzione

Uno dei passi più importanti per aumentare il collagene della pelle è la prevenzione ed è qui che entra in gioco la protezione solare ad ampio spettro. L'esposizione ai raggi ultravioletti (UV) è uno dei principali acceleratori della degradazione del collagene.

Pertanto, l'utilizzo di una protezione solare con un fattore di protezione di almeno 30 è cruciale per preservare i livelli di collagene e prevenire danni alla pelle, come il cancro e l'iper-pigmentazione.

2. L'uso di retinoidi

Oltre alla prevenzione, è possibile aumentare attivamente le scorte di collagene attraverso l'utilizzo di prodotti specifici.

Per esempio, l'uso di retinoidi da prescrizione, che contengono vitamina A, può stimolare la produzione di collagene e acido ialuronico. Anche la vitamina C è in grado di favorire la sintesi del collagene.

3. Attenzione a cosa metti nel piatto: qual è l'alimento più ricco di collagene?

Alimentarsi correttamente è altrettanto importante per aumentare il collagene della pelle. Il corpo ha bisogno di vitamina C, zinco, manganese e rame per produrre questa proteina. Pertanto, è consigliabile includere questi nutrienti nella propria dieta.

Inoltre, sul mercato si vendono integratori di collagene. Sebbene i dermatologi siano cauti sulla loro efficacia, assumere regolarmente prodotti a base di collagene marino idrolizzato di alta qualità potrebbe contribuire all'idratazione generale dell'epidermide.

Si noti che tra gli alimenti più ricchi di collagene abbiamo i pesci grassi come sgombro, salmone, anguilla e sardine se consumate intere. Tuttavia, la preziosa sostanza si trova soprattutto nella pelle, nelle scaglie e nelle spine.

Trattamenti professionali: dal microneedling al laser

Oltre ai consigli più facili, che puoi mettere in pratica in totale autonomia, esistono trattamenti professionali che stimolano l'aumento di collagene della pelle. Tra questi troviamo: microneedling, radiofrequenza, rafforzamento cutaneo a ultrasuoni e laser. Sono trattamenti che creano microfori nella pelle oppure utilizzano onde e calore per innescare il processo di produzione di collagene. Inoltre, le iniezioni di filler, come lo Sculptra, possono stimolare la produzione di collagene e rendere la pelle più tonica ed elastica.

Insomma, aumentare il collagene della pelle è possibile, sia attraverso la prevenzione sia mediante l'uso di prodotti specifici e trattamenti professionali. E sebbene ci siano ancora aspetti controversi sugli integratori di collagene, assumere regolarmente prodotti di alta qualità potrebbe portare a un'idratazione generale dell'epidermide. Esistono diversi rimedi per rassodare la pelle quando avanza l'età, ma si consiglia di consultare sempre un dermatologo o un esperto per scegliere la strategia più adatta alle proprie esigenze e condizioni.