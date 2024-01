Come diventare un runner e migliorare il tuo stile di vita? Ecco 5 segreti da conoscere

La corsa è una delle attività più amate, non richiede un'attrezzatura specifica, si può svolgere da soli o in compagnia, puoi praticarla nella city così come in campagna. Inoltre, fa bene al corpo. Chi vuole perdere peso trova molti giovamenti in questa attività cardio che può essere svolta anche indoor, grazie all'utilizzo di un tapis roulant. Sai però come diventare un runner impeccabile? Serve una buona dose di allenamento e alcuni piccoli accorgimenti possono rivelarsi un vero toccasana per la tua salute: ecco allora tutto quello che devi sapere.

I consigli per diventare runner: ecco come fare

Chi è alle prime armi quando si parla di corsa, può trovare queste cinque abitudini particolarmente utili. Si tratta di poche e semplici regole che aiutano a migliorare anche il benessere psicofisico nella vita di tutti i giorni.

5. Rispettare un orario per andare a dormire

Nonostante sembrino due cose distinte e separate, il sonno è strettamente legato alla resa delle nostre performance durante la giornata e la corsa non ne è esente. Fare una dormita di almeno otto ore è essenziale per mantenere energia durante la giornata. Pertanto, è importante, creare una routine serale di rilassamento per evitare di perdere preziose ore di sonno. Durante queste ore, infatti, il corpo si riposa e l'ipofisi stimola la riparazione muscolare e riduce il rischio di incorrere in infortuni.

In ultimo, anche l'umore ne trova giovamento, così come la salute del cuore e le funzioni cognitive e metaboliche.

4. Avere compagnia durante l'attività

Correre in compagnia è sicuramente più stimolante rispetto alla corsa in solitaria. Ci sono numerosi gruppi sui social network che possono essere d'aiuto per trovare la giusta compagnia. Ma anche un amico o un vicino di casa può essere un valido alleato.

Avere qualcuno che ti affianca mentre corri può aiutarti a essere più costante e rispettare i tuoi impegni. Inoltre, si allontana lo spettro della depressione e della solitudine.

3. Praticare allenamenti che puntano sulla forza

Di solito, chi pratica la corsa pensa che non sia necessario fare allenamenti. In realtà, si consiglia di cimentarsi in almeno due allenamenti settimanali per rafforzare il proprio corpo e aumentare la resistenza.

Inoltre, unire alla corsa gli allenamenti di forza migliora la salute cardiovascolare, allontanando il rischio di morte precoce.

2. Fare rilassare i muscoli

Dopo ore di corsa è fondamentale riposare i muscoli. Si tratta di un aspetto non sempre tenuto in considerazione dagli sportivi, eppure dal rilassamento dei muscoli si trae un grande giovamento.

Si può usare anche un foam rolling, che consente di aumentare la mobilità dei muscoli e allevia dolori migliorando la rigidità muscolare. Si consiglia di fare questo passaggio soprattutto per chi non è giovanissimo.

1. Migliorare la propria alimentazione

Se vuoi diventare un runner eccellente, e migliorare la tua salute, devi prestare la dovuta attenzione anche a quello che metti nel piatto. La tua dieta quotidiana deve essere sana e regolare: fondamentale, quindi, aumentare le dosi di verdura.

Quando si corre, inoltre, non bisogna ridurre la propria alimentazione. Al contrario, c'è bisogno di includere alimenti ricchi di sostanze nutritive che aiutino a recuperare energie post allenamento. In questo senso, consumare frutta e verdura, ma anche legumi e cereali, è essenziale perché sono ottime fonti da cui trarre molti benefici. Secondo alcuni studi, infatti, introdurre cibi di origine vegetale nel proprio piano alimentare riduce il rischio di morte precoce.

Correre per migliorare la salute: ecco i benefici

Non solo per perdere qualche chilo di troppo: una sana corsetta si rivela un'alleata preziosa per la tua salute.

Correre non solo ti permette di godere della natura, della compagnia o di alcuni momenti in solitaria per staccare dal resto del mondo e concederti finalmente del tempo per te. Sono molti, infatti, anche i benefici per la salute, in particolare: