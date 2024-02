Salute e medicina: come funziona oggi la chirurgia maxillo facciale?

Esistono inestetismi a carico del viso che possono minare l'autostima e creare complicazioni dal punto di vista funzionale.

Tali anomalie, spesso congenite o dovuti ad eventi di natura traumatica, sono risolvibili attraverso la chirurgia maxillo-facciale, una specialità medico-chirurgica che permette di diagnosticare e curare tutte quelle affezioni che finiscono per compromettere la funzionalità della struttura scheletro-facciale.

Dall'estetica alla funzionalità: l'importanza della chirurgia maxillo-facciale

La chirurgia maxillo-facciale aiuta a riabilitare l'attività morfo-funzionale di cranio, viso, bocca, mascella, orbite e mandibola, riposizionando nei vari distretti i diversi segmenti in modo da restituire al volto la piena funzionalità.

Un intervento di questo tipo permette infatti di risolvere tutte quelle anomalie che hanno effetti sulla respirazione, la fonazione o la masticazione, eliminando una problematica che è prima di tutto funzionale, ma che finisce per riflettersi anche sulla sfera personale.

Per un'adeguata gestione terapeutica è necessaria però una valutazione maxillo-facciale rigorosa, basata su adeguati esami diagnostici e condotta da operatori altamente qualificati. In Italia uno dei massimi esperti di questa specialità medico-chirurgica è il dottor Gianpaolo Tartaro, noto professionista con studio a Napoli, specialista anche in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva.

Il dottor Tartaro, oggi professore Ordinario e Direttore della Struttura operativa complessa di chirurgia maxillo-facciale presso l’Università degli Studi della Campania, vanta un'esperienza ventennale e, oltre ad aver trattato con successo i traumi subiti atleti professionisti di varie discipline, basa il suo operato su un approccio finalizzato a far sì che ogni intervento possa condurre il paziente verso un vero e proprio percorso di rinascita psicofisica.

Un intervento di chirurgia maxillo-facciale, infatti, oltre a essere cruciale in presenza di traumi sportivi, malformazioni o deformità, lesioni di natura oncologica e problematiche nell'articolazione temporo-mandibolare, ha anche un ruolo di natura estetica e, trattandosi di una correzione che, oltre a eliminare la lesione, ha la capacità di correggere disarmonie e rendere più proporzionata la fisionomia del viso, può restituire al paziente un elevato benessere emotivo.

Chirurgia maxillo-facciale: i principali interventi

Uno degli eventi più comuni che porta gli individui a sottoporsi a un intervento di correzione a carico del volto, è il trauma maxillo-facciale, nella stragrande maggioranza dei casi risultato di eventi lesivi e traumatici come urti o collisioni sportive, ma molto spesso conseguenza di incidenti stradali, balistici o aggressioni di natura violenta.

Le lesioni derivanti possono interessare la piramide nasale e le regioni zigomatiche, orbitali, mascellari e mandibolari, sulle quali il chirurgo maxillofacciale interviene attraverso il riallineamento, il riposizionamento e la stabilizzazione dei frammenti ossei, adoperando adeguati supporti chirurgici come viti o mini placche biocompatibili in titanio.

Per quanto riguarda invece deformità e malformazioni -le prime di natura ignota e spesso connesse al periodo di gestazione, le seconde causate da un errore genetico-, la chirurgia maxillo-facciale permette spesso di intervenire con procedure mini invasive per il paziente.

Deformità e malformazioni comprendono in genere anomalie dell'orecchio, irregolarità nello sviluppo del labbro o del palato, ma anche problemi a carico della mandibola, che possono creare difetti di masticazione e rendere il viso meno armonioso.

In questi casi si interviene con un intervento di ortognatica, nota anche come chirurgia mascellare, una branca della chirurgia maxillo-facciale che permette di correggere asimmetrie e mal posizionamenti nelle arcate dentarie, agendo con un trattamento congiunto ortodontico-chirurgico e intervenendo con un'operazione programmata sulla specifica problematica.

Un intervento di ortognatica, che si effettua per via endorale, non prevede la formazione di cicatrici visibili sul volto ed è condotto attraverso spostamenti ossei precisi, atti a riposizionare ogni regione nella posizione più corretta.

Naturalmente, la chirurgia maxillo-facciale ha un ruolo molto importante anche nella diagnosi e nella cura dei tumori a carico del cavo orale e del massiccio facciale. In queste strutture così complesse e determinanti per quanto concerne la funzione fonatoria, masticatoria e respiratoria, si interviene con un'asportazione completa del tessuto maligno, cui fa seguito una fase ricostruttiva tramite innesti, atta a ripristinare l'estetica e la piena funzionalità delle parti.