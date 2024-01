Come mantenere stabile la glicemia? Con questi 5 consigli eviti i dannosi picchi

La glicemia, o glucosio nel sangue, rappresenta un indicatore fondamentale per la nostra salute. Si tratta del livello di zucchero presente nel sangue e la sua gestione è cruciale per prevenire problemi di salute. Capire quali sono i livelli normali e le variazioni fisiologiche è il primo passo verso una gestione consapevole, in quanto i picchi glicemici vanno assolutamente evitati.

Per capire come mantenere stabile la glicemia, senza dunque incorrere in pericolosi picchi, bisogna comprendere le cause di questi. Il primo step è comprendere che i livelli di zuccheri nel sangue sono influenzati da diversi fattori, tra cui le scelte alimentari, l'attività fisica, lo stress e il sonno.

E tuttavia, mantenere stabile la glicemia è un obiettivo chiave per la salute generale. Ecco perché, in questo articolo, cercheremo di comprendere quali sono le strategie pratiche per gestire i livelli di zucchero nel sangue e come mantenere stabile la glicemia.

Come mantenere stabile la glicemia: 5 consigli utili

Purtroppo, fin da bambini, siamo sempre esposti ai sapori dolci e zuccherini. Pensiamo al classico latte coi biscotti, comfort food per eccellenza. O ancora, a merendine confezionate,

Eppure, sono in molti coloro che soffrono di problemi legati allo zucchero nel sangue. Per questo, in molti si domandano cosa mangiare con la glicemia alta, o come abbassare la glicemia dopo pranzo.

Il problema dei picchi glicemici, in effetti, non va sottovalutato. Sia che avvengano verso l’alto, con brusche impennate di livelli di zucchero, sia che avvengano verso il basso, con crolli repentini, i picchi possono causare danni e problematiche all’organismo.

In primis, al nostro prezioso cervello: coloro a cui capita di soffrire di sonnolenza o di sentirsi confusi dopo un pasto dovrebbero approfondire la questione. Questi due sintomi potrebbero essere indice di un picco, o peggio ancora, di diabete.

In ogni caso, per tenere a bada e stabile la glicemia, esistono diverse soluzioni. In particolare, ecco come tenere a bada la glicemia con 5 consigli utilissimi:

1. evitare gli zuccheri semplici 2. prestare attenzione anche ai cibi vegetali 3. limitare l’assunzione di succhi di frutta 4. prediligere i legumi 5. abbinare correttamente gli alimenti.

Come mantenere stabile la glicemia con l’alimentazione

Il primo passo per evitare picchi glicemici è quello di evitare gli zuccheri semplici. Molto spesso siamo portati a pensare che alternative che ci sembrano più salutari possano far bene, ma non è così.

Pensiamo ad esempio a chi utilizza miele o fruttosio al posto dello zucchero. O a chi predilige lo zucchero di canna. In ogni caso, si stanno assumendo zuccheri semplici: si tratta di zuccheri a rapido assorbimento, che oltre a causare pericolosi picchi, possono portare alla produzione di grasso, pericoloso per il sistema cardio-vascolare.

Dunque, il primo step da valutare per chi si chiede come mantenere stabile la glicemia è evitare questi zuccheri.

Altro consiglio è quello di prestare attenzione anche ai cibi vegetali. Spesso si tende a pensare che le verdure e ortaggi come zucca, piselli e carote sono ricchi di zuccheri, per via del loro sapore.

Il che non è sbagliato, tuttavia questi alimenti apportano molte fibre, che rappresentano un validissimo aiuto per controllare i livelli di zucchero nel sangue. Possono quindi essere consumati in tutta sicurezza.

Al contrario, è bene limitare l’assunzione di succhi di frutta, che potrebbero sembrare salutari, ma possono innalzare repentinamente la glicemia. Infatti, non contengono la quota di fibre necessaria a rallentare l’assorbimento di zucchero.

Il prezioso ruolo dei legumi

Per mantenere stabile la glicemia, tra gli alimenti si dovrebbero prediligere i legumi. Non solo hanno un bassissimo indice glicemico, ma possono aiutare a rallentare l’assorbimento degli zuccheri dei cereali.

Per questo, abbinare correttamente gli alimenti è fondamentale. Accompagnare alimenti che hanno indice glicemico elevato con altri ricchi di fibre consente di evitare i dannosissimi picchi di zucchero.