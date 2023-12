Come non ingrassare in inverno senza rinunce: 5 consigli per sentirsi bene

Mettere su qualche chilo durante i mesi più freddi è perfettamente normale. Ma come non ingrassare inverno? Questi 5 consigli ti aiutano a mantenerti in forma, sia fisicamente che psicologicamente.

Giornate più brevi e fredde che possono influenzare le abitudini alimentari e l'attività fisica, festività in arrivo, calo dell’umore: gestire il peso nei mesi più freddi è una vera e propria sfida. Ma come non ingrassare in inverno?

Esistono dei trucchetti davvero semplici e alla portata di tutti che possono aiutarci a tenere sotto controllo il peso. Come vedremo, non si tratta di consigli che possono essere messi in pratica solo durante il periodo invernale.

Buone abitudini come seguire un’alimentazione equilibrata, fare attività fisica e avere una buona consapevolezza alimentare permettono per stare bene tutto l’anno.

Tuttavia, in inverno diversi fattori influenzano il nostro rapporto con il cibo e ci portano a essere meno attivi. È per questo motivo che i consigli che offriremo possono aiutare a mantenersi in forma e non solo fisicamente.

Il corpo umano è, infatti, una macchina complessa, i cui elementi sono tutti perfettamente collegati tra loro. Mantenersi in forma non significa solo apprezzare il nostro corpo quando ci guardiamo allo specchio, ma vivere una vita serena.

Troppo spesso si pensa che dimagrire equivalga a tante rinunce. Ma questo non è sempre vero.

Come non ingrassare in inverno e rimanere sereni

Metter su qualche chilo durante la stagione invernale è perfettamente normale. Ci sono tantissimi fattori che ci fanno ingrassare in inverno.

Le giornate corte non ci stimolano a dedicarci ad attività all’aperto, possiamo sperimentare cali dell’umore – che proviamo a sopperire proprio con il cibo – oppure, semplicemente, ci ritroviamo in situazioni che ci portano a mangiare di più. Basti pensare alle festività natalizie e alle lunghe cene in compagnia di amici o parenti.

Nonostante tutti questi fattori, però, seguendo pochi, semplici consigli è possibile mantenersi in forma, senza dover fare troppe rinunce.

Praticare l’alimentazione consapevole

Quando parliamo di aumento di peso è naturale concentrarsi prima di tutto sull’alimentazione.

Partendo dal presupposto che seguire una dieta equilibrata sia consigliabile tutto l’anno e non solo in inverno, è anche vero che molte persone pensano che mangiare bene significhi rinunciare a qualsiasi piacere.

In realtà, sarebbe meglio sviluppare piuttosto una buona consapevolezza alimentare, cioè non fare caso solo a quanto si mangia, ma soprattutto a cosa si mangia.

Una dieta equilibrata include l’assunzione di tutti i macronutrienti fondamentali per far funzionare il nostro corpo – carboidrati, proteine, grassi – ma anche vitamine e minerali.

L’ideale, quindi, è includere sempre verdure e proteine ai nostri pasti, oltre naturalmente a una giusta dose di carboidrati, masticando lentamente il cibo e godendosi il momento del pasto.

Anche per quanto riguarda gli spuntini, ai quali siamo maggiormente tendenti proprio durante il periodo invernale, possiamo valutare scelte più sane e ponderate, evitando magari cibi confezionati e ricchi di zuccheri.

Sapere cosa si mangia, ma anche… cosa si beve

Quando ci si chiede come non ingrassare in inverno si tiene sempre conto di quali alimenti vengono ingeriti… ma cosa dire delle bevande?

In primo luogo, in inverno spesso ci si dimentica di bere acqua. Non ne sentiamo il bisogno quanto durante i mesi estivi, ma ciò non significa che il corpo non ne abbia bisogno. Se proprio si hanno problemi a ricordare di bere almeno 1 litro d’acqua al giorno, un buon consiglio è impostare una sveglia ogni ora – esistono anche delle app davvero carine che aiutano a ricordarsi di bere!

Soprattutto, facciamo attenzione alle bevande che contengono calorie. Non solo bevande gassate, ma anche alcolici o succhi di frutta industriali.

Sì, invece, alle tisane che riscaldano e aiutano anche a idratarci. Non è da sottovalutare il tentativo di berle senza zucchero. Se all’inizio può sembrare un po’ strano, con il passare del tempo ci si rende conto che hanno tutto un altro sapore, molto più intenso e deciso.

Non dimenticare l’attività fisica

Certo, in inverno spesso ce ne si dimentica. Le giornate più corte e più buie ci portano spesso a rinunciare alle attività all’aperto e il freddo ci disincentiva dal cominciare un allenamento.

Prima di tutto, va detto che l’attività fisica deve essere un piacere e non una costrizione. Se l’idea di andare in palestra non ci attira per niente, possiamo valutare diverse opzioni:

• optare per l'home workout, anche se solo per brevi sessioni;

• scegliere sport invernali che attirano la nostra attenzione;

• dedicarsi ad attività come lo yoga che oltre a permettere di muoverci ci consente anche di liberarci dello stress dato dal lavoro o altre responsabilità quotidiane.

Ma l’attività fisica passa per molte altre cose. Anche semplicemente scegliere di fare le scale rispetto a prendere l’ascensore può fare la differenza, così come evitare di prendere i mezzi di trasporto se la meta non è poi così lontana.

Non rinunciare alle cose che ci piacciono

Ma cosa fare quando si avvicinano le festività natalizie o pranzi e cene in compagnia di amici o parenti?

Non ingrassare anche in queste situazioni è perfettamente fattibile. Se ci limitiamo a lasciarci andare ad alcune “tentazioni” solo in determinati contesti, seguendo per il resto della settimana una dieta equilibrata, non crolla il mondo!

Ciò non significa, ovviamente, darsi alle abboffate. La consapevolezza alimentare aiuta anche a gestire in modo ottimale l’alimentazione durante le feste.

Detto questo, se si vuole godere della bontà di un tipico dolce natalizio lo si può fare senza grandi ripercussioni. Anzi, aiuterà a sentirsi appagati, meno stressati e felici.

