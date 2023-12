Conseguenze fisiche dello stress: sembrano malattie ma non è così, ecco i sintomi

Se il corpo non riesce più a ritornare in una situazione di equilibrio, allora somatizza. Quali sono le conseguenze fisiche dello stress?

L’uomo e gli animali presentano una naturale risposta "programmata", per così dire, allo stress, che in realtà costituisce un’efficace reazione di difesa e salvavita.

Le conseguenze fisiche dello stress, nel caso di una situazione di pericolo, permettono ad esempio di reagire a un agguato, difendersi, scappare e mettersi in salvo.

Se però questo tipo di sollecitazione diviene costante, ecco allora che il corpo non riesce più a ritornare in una situazione di equilibrio e inizia a somatizzare l’eccessiva quantità di stress accumulata.

Eco dunque quali sono i sintomi di uno stress prolungato e cosa fare per riprendersi, soprattutto dopo un periodo di forte stress.

Dove si accumula lo stress

A voler essere precisi, il termine stress non ha un’accezione negativa, bensì è neutro. Si parla di eustress, in caso di stress positivo ovvero quello che ci permette di scampare un pericolo, di affrontare un momento emotivamente carico (come un esame) oppure che si sviluppa dopo un intenso sforzo fisico.

Pensiamo ad esempio a una scossa di terremoto nel cuore della notte: la reazione dell’organismo, soggetto a questo tipo di stress, è del tipo fight o flight ovvero combatti oppure “vola” nel senso di scappare via. La risposta ormonale ci permette di tendere i muscoli per correre, il battito cardiaco aumenta, la respirazione accelera per incamerare più ossigeno e via di seguito: questo può rivelarsi davvero determinante, in caso di vita o di morte.

Immaginiamo dunque di vivere costantemente in queste condizioni, per un motivo o per l’altro. Si parla allora di distress, nel caso in cui l’essere sottoposti giorno dopo giorno a questo genere di pressioni, sortisce un effetto controproducente sull’organismo. In questo caso, inizia a indebolirsi e ad ammalarsi.

Ci sono diverse parti del corpo che risentono maggiormente dell**’accumulo di stress**. Sicuramente schiena e collo sono le più esposte a questo genere di sollecitazioni.

Anche l’apparato digerente è sensibile alle tensioni e alle pressioni emotive, così come è frequente soffrire di violenti mal di testa, per chi accumula troppo stress, che diventa cronico nella propria vita quotidiana.

Ecco le somatizzazioni più comuni per chi soffre di questo disagio.

Conseguenze fisiche dello stress prolungato

Può sembrare assurdo ma è così: il corpo infatti è in grado di sviluppare malesseri che hanno gli stessi sintomi di alcune malattie ma in realtà si tratta di stress.

Ecco dunque quali sono le conseguenze fisiche a cui prestare attenzione, nel momento in cui si avverte che il livello di stress è aumentato notevolmente:

• disturbi digestivi

• mal di testa

• insonnia

• sbalzi d'umore

• depressione

• rabbia e/o irritabilità

• alopecia

• orticaria

• abbassamento delle difese immunitarie

• tensioni muscolari o anche dolore a schiena e collo

• vertigini

• disturbi del sonno

• stanchezza costante

• eccesso o mancanza di appetito.

Nei soggetti particolarmente stressati si nota anche un aumento delle manifestazioni di pianto oppure che dormono più del solito, alternando invece periodi di insonnia.

La persona stressata perde interesse nei confronti di attività normalmente ritenute piacevoli, tende a restare da solo, a bere e/o fumare di più, a rispondere in modo brusco, ad evitare persone e situazioni con cui si hanno problemi.

Il punto è che sono diversi gli accadimenti che possono mantenere costante il livello dello stress, nel corso delle nostre giornate.

Può trattarsi di uno stress cosiddetto “periodico” che riguarda ad esempio il lavoro oppure un momento di tensioni in famiglia o nella coppia o di vari impegni dei figli che si susseguono in maniera intensa.

Lo stress può invece scaturirsi in maniera violenta dopo un cambiamento negativo che avviene nella propria vita: il dolore per un lutto, una malattia, un divorzio o ancora la perdita del lavoro.

Se invece si vive un vero e proprio trauma, in cui si mette a repentaglio addirittura la propria vita (allo scoppiare di una guerra, in un incidente stradale oppure nel corso di un disastro naturale), allora si parla di stress post-traumatico, che diventa una vera e propria “malattia” da curare nel corso della vita.

Se le nostre giornate si susseguono in questo modo, alternandosi tra uno stress e l’altro, ecco che si inizia a somatizzare e a vivere male.

Attenzione, perché ci sono anche cibi che causano stress: ecco quali sono.

Come riprendersi da un periodo di forte stress

Purtroppo nel momento in cui ci si sente molto stressati, la risposta più immediata è quella di fumare di più oppure bere alcolici “per rilassarsi”. C’è chi reagisce dormendo di continuo durante il giorno, salvo poi alternare nottate insonni e agitate.

Prima o poi però, da soli (se ci si riesce) o con l’aiuto di un esperto, bisogna riprendere in mano le redini della propria vita.

Il primo passo è riflettere sul modo in cui si stanno vivendo le proprie giornate e cercare di individuare qual è la principale causa di stress che ci affligge.

Tutti, più o meno consapevolmente, siamo in grado di percepire cos’è che ci toglie energia: ecco allora che è proprio lì che bisogna iniziare a dire di no e a prendere le distanze da quella fonte di stress.

Soprattutto se le circostanze non ci permettono di tagliare i ponti con una situazione stressante, bisogna prenderne atto e focalizzare le proprie energie su altro. Come? Ad esempio, iniziando a praticare attività fisica oppure a intensificare le proprie relazioni sociali.

Nel momento in cui una parte di negatività è presente nella nostra vita, è indispensabile cercare di mantenere la bilancia in equilibrio, aggiungendo attività e persone positive e benefiche per noie e per il nostro benessere.

