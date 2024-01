Cosa succede se si smette di mangiare carne rossa: ecco gli effetti su corpo e salute

Il dibattito è sempre aperto sulla questione, dividendo gli irriducibili della carne in tavola a tutti i costi e coloro che invece hanno deciso di eliminarla dalla loro alimentazione.

Ma cosa succede se si smette di mangiare carne rossa?

Certo è che, soltanto a pensare agli allevamenti intensivi di animali da macello e a tutto ciò di cui si nutrono, medicinali compresi, verrebbe da farci un pensierino.

Senza contare l’elevato impatto di queste aziende sull’ambiente.

Perché non bisogna mangiare la carne rossa

Il primo pensiero, parlando di carne rossa, va al ferro in essa contenuto. Infatti, si dice che chi non ne mangia va sicuramente incontro ad anemia ma anche a disturbi della vista e depressione.

La carne rossa è inoltre una buona fonte di vitamina B12, di cui il nostro organismo ha assoluto bisogno.

Vero è che queste sostanze comunque si possono assumere anche da altri alimenti oppure tramite integratori, come solitamente accade per i vegetariani o i vegani.

Dieta vegana, fa davvero bene alla salute? Ecco le risposte.

Eliminare la carne rossa dalla propria alimentazione - ormai è dimostrato scientificamente- contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiache e cancro, ma anche di migliorare la resistenza insulinica e di ridurre il rischio di diabete di tipo 2.

Chi consuma elevate quantità di carne rossa inoltre immette nell’organismo un alto contenuto di grassi saturi, direttamente collegati con l’aumento di quel colesterolo responsabile di processi di aterosclerosi.

Anche i vari metodi di cottura utilizzati per cucinare la carne rossa sono spesso nel mirino perché potenzialmente cancerogeni. In primis, la cottura alla piastra e la grigliata sul barbecue.

Cosa succede al corpo quando si smette di mangiare carne rossa

Ecco dunque tutti gli effetti che smettere di mangiare carne rossa produce nel nostro organismo, al netto di motivazioni di tipo etico, morale o ambientale.

1. Si dimagrisce

Come già accennato, la presenza di grassi nella carne rossa è elevata, motivo per cui, soprattutto chi la consuma nel quotidiano, sicuramente trarrà beneficio dall’eliminarla dalla propria tavola, anche perdendo qualche chilo.

2. Il Ph di venta meno acido

Il nostro organismo dovrebbe mantenere un Ph in equilibrio, per poter stare bene. Il problema è che l’alimentazione moderna non lo consente. La carne rossa ad esempio, così come la farina bianca, sono cibi cosiddetti acidificanti. Questo significa che il nostro apparato digerente fa fatica a metabolizzarli, l’acidità dell’organismo si alza e si diventa meno resistenti nei confronti di cancro e diabete.

3. Meno gonfiore

Proprio perché si tratta di un cibo complesso da digerire, la carne rossa sovraccarica l’intestino potendo causare gas e gonfiore ma anche stipsi e dolori addominali. Eliminando la carne in favore di più legumi e verdure, inizialmente si può avere lo stesso effetto (gonfiore ma anche episodi di indigestione) per l’aumentato apporto di fibre. Ma una volta ristabilita la proliferazione di batteri sani nell’intestino, la strada è tutta in discesa.

4. La pelle è più bella

Ebbene sì, perché la carne rossa sovraccarica di lavoro sia il fegato che i reni, che come sappiamo sono i filtri del nostro organismo e ci aiutano ad eliminare le scorie. Mangiare più frutta e verdura è di grande aiuto per il corretto funzionamento di questi organi, che combattendo tra l’altro i radicali liberi, rendono la pelle più bella.

5. Il colesterolo si abbassa

Inevitabilmente, soprattutto per quanto riguarda quelle persone abituate a un consumo costante di carne, eliminando la carne rossa dalla propria dieta, il colesterolo si abbassa, con grande sollievo delle arterie che potrebbero ostruirsi.

6. Si riduce il rischio di tumore all'intestino

Non basta pensare solo alla classica bistecca da grigliare la domenica. Il riferimento alla carne rossa va anche ad hamburger, polpette (tra l’altro fritte), salsicce di ogni genere. Ebbene, oltre ai grassi saturi, questo tipo di preparazioni abbonda anche di nitriti e conservanti, che infiammano l’intestino e possono condurre a forme tumorali.

7. Si aiuta l’ambiente

Ebbene, infine non possiamo non tenere conto del fatto che, riducendo la richiesta di carne rossa, si dà una mano all’ambiente. Gli allevamenti intensivi degli animali destinati al macello sono dannosi per la salute del nostro pianeta.

Cosa mangiare se elimini la carne

Come già accennato, la reticenza principale nei confronti dell’eliminazione della carne rossa, soprattutto in bambini e adolescenti, sta nel fatto che così facendo si eliminano proteine essenziali per il loro sviluppo, il ferro e via di seguito.

Ma oggi sappiamo che non è così. Basti pensare ad esempio che la quinoa ha lo stesso apporto proteico di una bistecca di carne.

La carne bovina si può agevolmente sostituire con il pollo, aumentando anche la quantità di pesce consumata nell’arco della settimana.

Via libera ovviamente a tutti i legumi, all’avocado (altra fonte di proteine), ai cereali integrali e, come sempre, a tanta frutta (anche secca) e verdura.