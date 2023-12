Impennata Covid, ricordi come leggere il test? Ecco cosa vuol dire la linea è sbiadita

Come si poteva facilmente immaginare, in vista del Natale si assiste ad una nuova impennata dei casi Covid e i tamponi antigenici tornano a far parte della quotidianità. Vediamo cosa vuol dire la linea sbiadita nel test.

Cosa vuol dire la linea sbiadita nel test Covid?

Ormai dovremmo essere abituati alle impennate del Coronavirus, eppure ogni volta che gli specialisti tornano a parlare di casi in aumento si teme sempre il fantasma del lockdown. Fortunatamente, le chiusure di un tempo restano solo un brutto ricordo, ma dobbiamo comunque tornare a fare i conti con i tamponi diagnostici. Soprattutto in vista delle feste, visto che il picco del Covid è previsto proprio in questi giorni, vale la pena rispolverare le modalità con cui si esegue il test.

I tamponi antigenici rapidi sono semplicissimi da usare e, ormai, anche i bambini hanno compreso il meccanismo. Talvolta, è un po' più complicato interpretare l'esito, specialmente quando la linea è sbiadita. Generalmente, come riportano anche tutti i foglietti illustrativi, "anche se la linea T è molto sbiadita, o non è uniforme, il risultato del test deve essere interpretato come positivo". Stessa cosa per la linea C.

E' bene sottolineare che quando la linea del test Covid è sbiadita non significa che si è soltanto debolmente positivi. Questo perché i tamponi rapidi sono qualitativi e non quantitativi, quindi non possono essere interpretati al di fuori del risultato positivo/negativo.

Tampone Covid positivo con linea sbiadita: qualche esempio

Dopo aver chiarito cosa vuol dire la linea sbiadita sul test Covid, facciamo qualche esempio chiarificatore. Se la linea T è assente ma quella C risulta sbiadita, il tampone è negativo. Al contrario, se c'è la linea T e la C è sbiadita, il test è positivo. Infine, in caso di assenza della linea C il tampone è nullo e va ripetuto. Le linee indicano:

• linea C (controllo) indica che il tampone è stato eseguito correttamente e che il reagente sta funzionando. Se non compare la linea C, il test è nullo, a prescindere dalla presenza della linea T;

• linea T indica il risultato positivo, ossia la presenza dell’antigene del COVID-19 nel campione. Se compare la linea è presente il virus.

Come già sottolineato, in alcuni casi le linee possono apparire sbiadite. Quando è la T ad essere sbiadita i motivi sono due: l’antigene è presente nel campione ma in quantità molto bassa, oppure il campionamento non è ottimale. Se la C è sbiadita, generalmente il test viene considerato comunque affidabile. Soltanto se completamente assente è nullo.