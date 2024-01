Costantino Vitagliano: ecco qual è la malattia che gli ha stravolto la vita

Diventato famoso per essere stato il primo tronista di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano sta vivendo il periodo più difficile della sua vita. Ha scoperto di avere una malattia che gli ha stravolto l'esistenza. Vediamo qual è, i sintomi e cosa comporta.

Costantino Vitagliano: qual è la malattia di cui soffre?

Sono lontani i tempi in cui Costantino Vitagliano approdava nello studio di Uomini e Donne come primo tronista della storia. Negli anni sono cambiate tante cose, specialmente sul piano della salute. Recentemente, l'uomo ha vissuto un periodo particolarmente difficile, che l'ha visto ricoverato a lungo in ospedale a causa di una malattia che in un primo momento sembrava come una cosa da niente.

Costantino è arrivato in nosocomio lamentando un dolore allo sterno. Dopo un'ecografia "è venuta fuori una macchia sull’aorta ombelicale" ed è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di chirurgia tumorale. Gli esami hanno fortunatamente escluso il cancro, ma hanno evidenziato una malattia autoimmune.

Si definiscono malattie autoimmuni quelle condizioni caratterizzate dalla reazione anomala del sistema immunitario che, per errore, induce l’organismo ad attaccare i tessuti sani. Rientrano in questa categoria patologie come: il diabete mellito di tipo 1, l’artrite reumatoide, la celiachia, la psoriasi, il lupus eritematoso, le malattie della tiroide (quali malattia di Graves e tiroidite di Hashimoto) e la vasculite. Nel caso di Costantino sembra che si tratti proprio di quest'ultima.

Costantino Vitagliano: per la sua malattia non c'è cura

La malattia autoimmunitaria che ha colpito Vitagliano dovrebbe essere un'infiammazione vascolare, ossia vasculite, che si è diffusa dall'aorta. Probabilmente, è simile alla rara artrite di Takayasu. Al momento, non esistono cure. I medici, nel caso dell'ex tronista di Uomini e Donne, si sono limitati ad inserire un piccolo stent. Si tratta di un piccolo tubicino in rete metallica usato per riparare le arterie ostruite o indebolite.

Così come tutte le altre malattie autoimmuni, anche questa che ha colpito Costantino non ha cause certe. Gli esperti di Humanitas sottolineano:

Secondo un’ipotesi, il malfunzionamento del sistema immunitario potrebbe essere scatenato da fattori esterni (come ad esempio un’infezione o un farmaco non tollerato), soprattutto nelle persone portatrici di geni che predispongono all’insorgenza di patologie autoimmuni.

Ad oggi, però, non ci sono studi che possano identificare i fattori esterni come causa principale delle patologie autoimmuni. Ricordiamo che malattie di questo tipo - attualmente circa un centinaio - possono colpire vari organi e apparati, causando sintomi che variano in base alla zona del corpo coinvolta. Generalmente, affaticamento, febbre ricorrente, dolori articolari o addominali e ghiandole gonfie accomunano tutti i pazienti.

Considerando che non esiste una cura specifica per le malattie autoimmuni, il trattamento principale si basa sul controllo dei sintomi e della reazione autoimmune. Pertanto, il medico potrebbe prescrivere antidolorifici, antinfiammatori o farmaci immunosoppressori.