Soffri di cervicale? Questo nuovissimo prodotto Lidl a meno di 9 euro fa al caso tuo

Lidl è sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. La sua ultima proposta è perfetta per chi soffre di cervicale. Scopriamone tutte le caratteristiche.

Lidl è una catena di supermercati tedesca che è ormai presente in moltissimi Paesi. È particolarmente apprezzata perché cerca sempre di soddisfare al meglio i suoi clienti, proponendo un'ampia gamma di prodotti. Tra i suoi scaffali puoi trovare un articolo di particolare interesse per tutti quei consumatori attenti al benessere. Si tratta del cuscino per la cervicale della Livarno Home: se sei un cliente Lidl e quei dolorini a collo e schiena sono ormai insopportabili, questo prodotto potrebbe rivelarsi un prezioso aiuto.

È un alleato perfetto per chi desidera alleviare i disagi fisici dovuti a una vita dove stress e tensioni non mancano mai. Il cuscino contro la cervicale ti aiuta a trovare maggiore comfort e migliorare la qualità del sonno.

Scopriamo quali sono le caratteristiche del nuovo cuscino per la cervicale di Lidl.

Sommario:

1. Il nuovo cuscino per la cervicale Lidl: ecco tutte le caratteristiche 2. Qual è il miglior cuscino per la cervicale 3. Come si usa il cuscino per la cervicale? 4. Quanto deve essere alto il cuscino per la cervicale?

Il nuovo cuscino per la cervicale Lidl: ecco tutte le caratteristiche

La cervicale è un disturbo che può influire in modo significativo sulla qualità della vita di chi ne è affetto e può compromettere anche lo svolgimento di attività quotidiane, oltre a influire negativamente sul riposo. Le aree colpite sono la regione del collo e delle spalle, a causa generalmente di posture scorrette, uso eccessivo di dispositivi elettronici, movimenti ripetitivi e stress.

Per poter contrastare questo disturbo e alleviarne i sintomi, ci sono dei prodotti specifici progettati ad hoc, come il nuovo cuscino proposto da Lidl. Realizzato da Livarno Home, il cuscino è dotato di un innovativo trattamento antibatterico a base di cloruro di argento e ha anche dimensioni generose (50x36 cm).

Questo cuscino è ottimo per garantire sostegno alla zona cervicale, riducendo al minimo la pressione esercitata sulla colonna vertebrale durante il sonno. Ma l'aspetto più interessante è il prezzo: solo 8,99 euro.

Qual è il miglior cuscino per la cervicale?

Per chi soffre di cervicale la scelta del cuscino è molto importante, perché il cuscino giusto permette di rilassare i muscoli del collo e permettere alla colonna vertebrale di essere perfettamente in scarico.

I classici cuscini "memory foam" sono già una buona opzione, perché si adattano perfettamente al peso della testa e del collo. Talvolta però non bastano: i cuscini che hanno la forma a onda sono una scelta ottimale.

Come si usa il cuscino per la cervicale?

A differenza dei cuscini tradizionali, quelli a forma di onda sono dotati di una parte centrale incavata e di estremità leggermente rialzate. L'onda quindi deve sostenere il collo, mentre la testa deve essere accolta nella parte centrale del cuscino dove c'è l'avvallamento.

Utilizzando un cuscino di questo tipo, il collo e la testa rimangono in posizione naturale durante la notte e si favorisce anche una corretta postura durante la giornata.

Quanto deve essere alto il cuscino per la cervicale?

L'altezza del cuscino è un aspetto che non va mai trascurato da chi soffre di cervicale. Infatti, usare un cuscino troppo alto o troppo basso potrebbe causare un peggioramento delle proprie condizioni.

L'altezza ottimale per godere dei benefici del cuscino deve essere tale da consentire alle spalle di essere perfettamente appoggiate sul materasso. Molto importante è quindi che tutte e 24 le vertebre siano allineate, sia in posizione supina sia quando si è sdraiati sul fianco.