Cos'è la demenza vascolare? Ecco 7 sintomi per riconoscere la malattia della memoria

La demenza vascolare è la perdita progressiva delle funzioni cognitive a causa di un'alterazione della circolazione sanguigna nel cervello. Dopo il morbo di Alzheimer, la seconda forma di demenza che colpisce più persone nel mondo è proprio quella di tipo vascolare. La diagnosi va eseguita con molta attenzione, anche perché i sintomi possono variare a seconda della parte del cervello colpita dalla malattia. Ecco cos'è, quali sono i sintomi più diffusi e come si cura la demenza vascolare.

Demenza vascolare, cos'è e chi sono le persone più colpite

La demenza vascolare è una malattia degenerativa che causa un deficit della memoria, compromettendo in particolare i ricordi più recenti. Si tratta della seconda forma di demenza più diffusa al mondo, dopo l'Alzheimer.

La malattia è causata da alterazioni della circolazione sanguigna nel cervello, che portano alla morte di alcune cellule cerebrali. Nello specifico, la demenza vascolare insorge quando un gran numero di piccoli eventi ischemici cerebrali ne compromettono le funzioni.

Le persone più colpite sono:

• gli anziani di oltre 70 anni (più di frequente gli uomini)

• chi soffre di ipertensione

• i malati di diabete

• i fumatori

• chi ha avuto uno o più ictus

• chi soffre di patologie di tipo vascolare

Quali sono i sintomi della demenza vascolare? Eccone 7 che devi assolutamente conoscere

I sintomi della demenza vascolare sono molto simili a quelli delle altre forme di demenza.

Tuttavia, a differenza delle altre, la demenza di tipo vascolare procede in maniera più graduale. I sintomi, infatti, possono rimanere stabili, aggravarsi improvvisamente, ma anche diminuire in alcuni momenti.

I sintomi possono variare a seconda di quale parte del cervello è compromessa. Tuttavia, solitamente la malattia colpisce il lobo frontale, che è la parte del cervello che regola la personalità e gli impulsi emotivi.

Tra i sintomi più frequenti ci sono:

1. deficit della memoria, in particolare i ricordi recenti 2. depressione (può essere un campanello d'allarme, soprattutto negli anziani) 3. cambiamento anche radicale della personalità e nel modo di rapportarsi agli altri 4. senso di disorientamento 5. difficoltà a comunicare, ad articolare le parole e a comprendere 6. difficoltà di concentrazione 7. nei casi più gravi, allucinazioni

Con il progredire della malattia, possono insorgere altri sintomi riconducibili a deficit neurologici, come:

• rallentamento dei movimenti

• debolezza degli arti

• andatura instabile

• paralisi di un lato del corpo

• afasia

Come si cura la demenza vascolare

Per il momento, non esiste una cura per la demenza vascolare. Come per l'Alzheimer e le altre forme di demenza, ci sono dei trattamenti da seguire che possono rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita del paziente.

Per quanto riguarda i farmaci, il trattamento della demenza vascolare prevede la somministrazione di inibitori della colinesterasi, come la rivastigmina, e memantina.

Inoltre, sono somministrati i farmaci per tenere sotto controllo i disturbi legati alla demenza vascolare come:

• gli antidepressivi

• gli antipsicotici (nel caso in cui il paziente presenti sintomi gravi come allucinazioni, deliri o scatti d'ira improvvisa)

• medicinali per la cura del diabete

• anticoagulanti

• antiaggreganti

Oltre ai farmaci, altri trattamenti e abitudini possono migliorare le condizioni del paziente e rallentare l'aggravarsi della malattia:

• esercizi per rallentare il deterioramento cognitivo

• allenamento per potenziare le abilità che ancora si hanno

• sviluppo di strategie di compensazione

• Reality Orientation Therapy (terapia di ri-orientamento nella realtà)

• adeguata e costante assistenza della persona malata

• creazione di un ambiente luminoso, familiare e stimolante

Si muore di demenza vascolare? L'aspettativa di vita dei pazienti

In media, i malati di demenza vascolare vivono per 5 anni dopo la diagnosi. Questo perché, solitamente, i pazienti soffrono anche di altre patologie che hanno portato all'insorgenza della demenza.

