Cosa mangiare in dieta antinfiammatoria? Ecco quali sono gli alimenti da prediligere

Cosa mangiare in dieta antinfiammatoria e quali sono gli alimenti da prediligere? In questa guida lo scopriremo insieme.

Soprattutto in caso di patologie croniche, viene spesso consigliata la dieta antinfiammatoria come regime alimentare da seguire. Nonostante se ne senta parlare sempre più spesso, però, non è semplice comprendere cosa mangiare in dieta antinfiammatoria.

Per comprendere al meglio quali alimenti sono consentiti e quali, invece, andrebbero evitati, è bene comprendere di cosa stiamo parlando nel dettaglio.

Questo regime alimentare serve, in generale, a contrastare le infiammazioni causate da patologie e affezioni, quali possono essere le malattie cardiovascolari o articolari, ma anche quelle metaboliche (come il diabete), i tumori, alcune patologie croniche.

In tutti i casi, si tratta di patologie e condizioni che aumentano lo stress ossidativo, cioè un’alterazione tra gli antiossidanti e quelle molecole che, invece, aumentano l’ossidazione. In caso di stress ossidativo sono proprio le molecole pro-ossidanti che aumentano, e che purtroppo causano danno cellulare.

Una dieta antinfiammatoria aiuta dunque ad assumere una quota elevata di antiossidanti: scopriamo subito cosa mangiare e quali alimenti contrastano le infiammazioni.

Cosa mangiare in dieta antinfiammatoria? Il ruolo di frutta, verdura e cereali

In questo regime alimentare un ruolo importantissimo è svolto da verdure, ortaggi e frutta. Si tratta di alimenti che apportano all’organismo non solo minerali e vitamine, ma anche fibre.

Sono dunque alimenti che svolgono un effetto antinfiammatorio naturale. Inoltre, si tratta degli alimenti che garantiscono un apporto di preziosi antiossidanti, come le vitamine E e C.

Chi si domanda cosa mangiare in una dieta antinfiammatoria dovrebbe quindi inserire, all’interno del proprio piano alimentare quotidiano, almeno cinque porzioni di verdura e frutta.

Anche i cereali rientrano nell’elenco degli alimenti che è possibile mangiare durante la dieta antinfiammatoria. Quelli da preferire sono ovviamente i cereali integrali, in grado di apportare al corpo il giusto quantitativo di fibra contro le infiammazioni.

Il ruolo delle fibre è infatti prezioso: permetto di accorciare le tempistiche di transito delle sostanze di scarto nell’apparato digerente.

Cosa mangiare in dieta antinfiammatoria: le proteine da preferire

Chi si domanda cosa mangiare in dieta antinfiammatoria si interroga spesso sulle proteine da preferire. È infatti noto che le fonti proteiche animali non siano propriamente salutari per coloro che soffrono di patologie che determinano infiammazioni.

Infatti, le fonti proteiche da preferire sono quelle vegetali. In particolare, i legumi rappresentano l’alternativa più sana alle proteine animali, che invece apportano molecole pro-infiammatorie.

I legumi e le proteine vegetali, grazie al loro apporto di vitamine, minerali e fibre, sono in grado di promuovere il transito intestinale e di ridurre conseguentemente le infiammazioni.

Inoltre, contengono anche i già citati antiossidanti che, come abbiamo visto, aiutano contro lo stress ossidativo.

Tra le proteine consentite in dieta antinfiammatoria anche il pesce, che può essere consumato dalle 2 alle 3 volte a settimana. Questo alimento apporta infatti una componente preziosa: gli omega-3. Grassi buoni, ampiamente presenti in pesci come salmone e tonno, si tratta di componenti che hanno note proprietà antinfiammatorie.

Grassi, frutta secca e semi

Infine, tra gli alimenti da inserire all’interno di un regime alimentare antinfiammatorio, è doveroso citare anche alcuni grassi buoni, frutta secca e semi vari.

Iniziando dai grassi, quali sono quelli da contemplare da coloro che si domandano cosa mangiare in dieta antinfiammatoria?

Inaspettatamente, un prezioso aiuto proviene dall’olio extravergine di oliva. Si tratta di un alimento che apporta una significativa dose di vitamina E, che come abbiamo detto ha funzione antiossidante.

Inoltre, è ben noto il potere dell’oleocanthal, uno dei polifenoli in esso contenuti. Questa specifica componente ha un effetto antinfiammatorio simile a quello di farmaci come l’ibuprofene.

Una dieta antinfiammatoria va inoltre arricchita di frutta secca e semi, ricchi di omega-2, vitamine, magnesio, zinco e selenio.