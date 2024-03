Quanti chili si perdono con la dieta dello Yogurt? Una nuova tendenza alimentare sta prendendo sempre più spazio tra le persone che hanno necessità di perdere molto peso in poco tempo. Sono ancora molti però i dubbi circa tale regime alimentare. Scopriamo insieme tutti gli effetti benefici e le controversie relative a questa dieta.

Dieta dello Yogurt, è incredibile quanti chili si perdono dopo averla seguita

Gli effetti benefici della dieta dello Yogurt sono molti, sicuramente i più significativi sono legati alla rapidissima perdita di peso. Un'alimentazione ricca di proteine permette infatti di bruciare un maggior numero di calorie, ma soprattutto di perdere parecchi grassi. Nelle donne, infatti, è stato stimato che il consumo di Yogurt riduce l'81% in più di grasso della pancia. In termini di chili persi, si parla addirittura di quasi 3 Kg a settimana.

Le criticità della dieta dello Yogurt

Agli effetti positivi di questa dieta vanno però affiancate anche le criticità a cui si può andare incontro, che spesso possono superare i benefici. Nel caso della dieta dello Yogurt, è malsano e sconsigliato pensare che possa trattarsi di un regime alimentare fisso. Se è vero che il dimagrimento è quasi immediato, è anche vero che nella maggior parte dei casi, i chili che si perdono sono esclusivamente liquidi corporei e dunque non si tratta di un dimagrimento reale.

Per tale ragione, questa dieta non dovrebbe durare più di 7 giorni in quanto, per carenza di tanti altri micro e macro nutrienti come: i carboidrati, i lipidi, i sali minerali, il ferro e molte vitamine necessarie al fabbisogno nutrizionale giornaliero, potrebbe essere dannosa per la salute, soprattutto in soggetti che soffrono di bassa pressione o che hanno patologie correlate al peso o ad un'alimentazione scorretta.

Dunque, la dieta dello Yogurt è utile solo per dare un piccolo impulso al processo di dimagrimento e, un volta raggiunto il risultato desiderato, iniziare una dieta più sana e ricca di nutrienti per non creare inutile stress o danni al proprio metabolismo.

Un esempio di dieta dello Yogurt

L'esempio pratico di una dieta dello Yogurt è stato fornito dal sito My Personal Trainer che cita il libro Antologia delle diete. La dieta è costruita su due giorni tipo, uno dei quali, il primo per la precisione, va ripetuto solo una volta, mentre il secondo va ripetuto per quattro volte. Ecco come è strutturata:

Giorno 1

• Appena svegli: un bicchiere di acqua tiepida

• Colazione: tè senza zucchero, 300g di yogurt magro

• Pranzo: brodo vegetale, 300g di yogurt magro

• Metà pomeriggio: 300g di yogurt magro, tè senza zucchero, 1 frutto

• Cena: minestrone di verdura, 300g di yogurt magro

• Prima di coricarsi: camomilla senza zucchero, 3 prugne secche

Giorno 2

• Appena svegli: un bicchiere di acqua naturale

• Colazione: tè amaro, 300g di yogurt magro con 2 cucchiai di cereali

• Pranzo: brodo vegetale, 300g di yogurt magro, 1 frutto

• Metà pomeriggio: 300g di yogurt magro, tè senza zucchero, 1 frutto

• Cena: 200g di pesce al cartoccio, insalata verde con 1 cucchiaio di olio di oliva, spremuta senza zucchero, 1 panino integrale

• Prima di coricarsi: camomilla senza zucchero, 3 prugne secche.

