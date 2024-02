La trasformazione di Ignazio Boschetto: ha perso 35 chili. Ecco qual è la sua dieta

In gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Capolavoro, Il Volo non è riuscito a conquistare i primi posti della classifica. Oltre alla canzone, in molto si sono concentrati sulla trasformazione di Ignazio Boschetto: è dimagrito ben 35 chili. Vediamo che dieta ha seguito.

Che dieta ha seguito Ignazio Boschetto per perdere 35 chili?

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si sono presentati al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Capolavoro. Anche se il brano non ha riscosso un grande successo, almeno in termini di classifica finale, i ragazzi de Il Volo hanno attirato l'attenzione per la grande trasformazione fisica. Hanno cambiato look e, a detta di molti, sono più cool adesso rispetto al passato. Tra i tre artisti, però, ad aver riscosso più successo è stato Ignazio: ha perso ben 35 chili. Che dieta ha seguito?

Prima di vedere qual è il piano alimentare che ha concesso a Boschetto di perdere tanto peso, è bene fare una precisazione. Ignazio e i suoi colleghi de Il Volo si sono conosciuti durante il programma Ti lascio una canzone. All'epoca erano tre ragazzini in fase di sviluppo, quindi è normale che dopo 15 anni i loro corpi, chi più e chi meno, siano cambiati.

Ignazio, rispetto a Piero e Gianluca, si è letteralmente trasformato. I tratti del viso sono sempre gli stessi, sia chiaro, ma il dimagrimento è netto. Non a caso, è stato lui stesso a svelare di aver perso 35 chili. Ha seguito una dieta e ha impiegato diversi anni per arrivare alla forma fisica che ha oggi. Non solo, ha anche iniziato ad allenarsi seguito da un personal trainer.

Da un punto di vista nutrizionale, Boschetto ha imparato ad associare gli alimenti nel modo corretto. Non mischia proteine come carne e formaggi, non mangia carboidrati dopo le quattro del pomeriggio e punta sempre su cibi leggeri.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Ignazio Boschetto: 35 kg in meno grazie alla dieta e allo sport

Ignazio Boschetto ha perso 35 chili grazie alla combo dieta-sport. E' stato un percorso lungo e difficile, ma può dirsi più che soddisfatto del risultato finale. Ovviamente, l'alimentazione corretta e l'attività fisica sono ormai diventati il suo stile di vita.

Ai tempi degli esordi nel mondo della musica, il cantante de Il Volo aveva i capelli lunghi con la frangia che gli copriva la fronte, il viso glabro e parecchi chili in più. Oggi, oltre ad essere dimagrito, porta i capelli corti, si è fatto crescere la barba e ha fatto perfino il piercing all'orecchio.

Come accennato in precedenza, i ragazzi hanno modificato anche il modo di vestire. Sono rimasti sempre su uno stile classico, ma hanno iniziato ad osare di più. Per le grandi occasioni, come il Festival di Sanremo, optano per smoking o completi, mentre per gli eventi più informali sfoggiano abiti spezzati e giacche di pelle.