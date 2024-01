Anche il cibo influenza gli ormoni: ecco cos'è la dieta ormo-chimica e i suoi benefici

La dieta ormo-chimica favorisce la perdita di peso grazie a uno stile di vita sano ed equilibrato: per raggiungere l'obiettivo, scopri come i cibi influenzano i nostri ormoni.

La dieta ormo-chimica è utile per mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato? In effetti, mantenere un equilibrio ormonale ottimale nei periodi di festa può essere una sfida, ma ci può aiutare a gestire meglio lo stress e a sentirci più in salute. Uno strumento naturale e a nostra disposizione per raggiungere questo obiettivo è il cibo: ecco allora cos'è la dieta ormo-chimica.

La dieta ormo-chimica tra alimentazione e reazioni ormonali

La chimica dell'alimentazione ci insegna che gli elementi nutrizionali possono essere utilizzati come principi attivi per influenzare il nostro equilibrio ormonale. Paolo Bianchini, consulente nutrizionale e nutraceutico di Salò, ha sviluppato un metodo chiamato "dieta ormo-chimica" che sfrutta questa conoscenza per mantenere un equilibrio ormonale ottimale e favorire la perdita di peso.

Che cos'è la dieta ormo-chimica

La dieta ormo-chimica è un regime alimentare che ripristina i livelli endocrini corretti nell'organismo attraverso una precisa combinazione di particolari cibi e l'orario di assunzione degli stessi. Il merito dev'essere riconosciuto a una specifica tabella dietetica, la quale pone enfasi sia sulla combinazione di determinati cibi sia sull'ora in cui vengono consumati.

Qual è il ruolo degli ormoni a tavola

Gli ormoni regolano molti aspetti della nostra salute, tra cui il metabolismo, l'appetito, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la glicemia, il desiderio sessuale e l'assimilazione delle molecole ingerite attraverso i cibi. Purtroppo, l'interazione tra ormoni e cibo è spesso sottovalutata in Italia. Per questo conoscere i benefici della dieta ormo-chimica è importante.

Quali sono le differenze tra la dieta ormonale e quella ormo-chimica

Una dieta ormonale deve essere prescritta da un medico ed è strettamente personalizzata in base a esami specifici che evidenziano squilibri ormonali. La dieta ormo-chimica, invece, è personalizzata tenendo conto di altri fattori, come età, sesso e stile di vita, ed è accessibile a tutti senza la necessità di esami specifici.

Differenze nella dieta ormo-chimica per uomo e donna

Sì, la dieta ormo-chimica tiene conto dei differenti ormoni sessuali presenti negli uomini e nelle donne. Per esempio, un calo degli estrogeni nelle donne può portare ad accumulo di grasso nella parte superiore del tronco, mentre un aumento degli estrogeni può favorire l'accumulo di grasso nei fianchi, nelle cosce e nei glutei.

Diversamente nell'uomo, un calo del testosterone può portare all'accumulo di cellule adipose, che a loro volta favoriscono la produzione dell'enzima aromatasi, che trasforma il testosterone in estrogeni.

Numero di pasti e orario nella dieta ormo-chimica

Il numero di pasti al giorno - per una corretta dieta ormo-chimica - dipende dal soggetto, ma generalmente possono variare tra i 3 e i 5. Un altro aspetto di rilievo, spesso sottovalutato, è la coordinazione dei pasti con gli orari. Infatti, è fondamentale mangiare a orari prestabiliti per favorire l'assimilazione intestinale delle proteine e attivare un mix equilibrato di ormoni che stimolino la produzione di neurotrasmettitori del benessere, come la dopamina e la serotonina.

Ecco i cibi che influenzano o contrastano gli ormoni

Tutti i cibi possono influenzare gli ormoni, ma in linea generale, i cibi contenenti carboidrati influenzano l'insulina, quelli proteici il glucagone, quelli grassi la leptina e la colecistochinina. Bisogna comunque notare che si dovrebbe seguire una dieta ormo-chimica e ascoltare il proprio corpo.

Questo perché, una risposta ormonale errata a seguito di un pasto può creare un'alterazione della produzione ormonale, inibendo l'ipofisi e producendo citochine infiammatorie, che sono alla base di ogni disturbo e/o malattia cronica degenerativa.

Riequilibrio dell'assetto ormonale e gli ormoni che si attivano

Sottolineiamo che, lo scopo principale della dieta ormo-chimica è il benessere, che si ottiene attraverso un equilibrio ormonale. E proprio grazie al riequilibrio dell'assetto ormonale, il dimagrimento si rivela un bonus che il corpo può regalarci, se è necessario.

Altro aspetto da conoscere è che, tra gli ormoni che entrano in gioco quando parliamo di alimentazione ci sono l'insulina, che favorisce l'aumento di peso, il glucagone, che favorisce il calo di peso, il cortisolo, che aumenta l'accumulo addominale del grasso, e la leptina e la colecistochinina, che regolano l'appetito.

In ogni caso, se vi siete concessi un periodo di sfizi e sgarri qua e là, la cosa più saggia da fare è riprendere un'alimentazione con dieta equilibrata e uno stile di vita sano. Dunque, riprendere una normale attività fisica può essere di supporto. Anche il semplice gesto di portare a passeggio gli animali da compagnia è utile contro il declino cognitivo.