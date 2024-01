La dieta per dimagrire dopo le feste esiste davvero: ecco qual è e perché è salutare

Tornare in forma dopo le feste può sembrare un'impresa impossibile, ma ci sono alcuni consigli semplici da seguire per riuscire a dimagrire con una dieta sana ed equilibrata senza rinunce eccessive o il ricorso a drastici digiuni.

Le feste natalizie sono ormai giunte al termine ed è il momento di tornare alla normalità dopo i cenoni e le abbuffate di Natale e Capodanno, che potrebbero aver avuto qualche effetto sul nostro corpo. Se desiderate perdere qualche chilo, senza farsi scoraggiare dalla bilancia, ci sono alcune buone abitudini e alcuni consigli utili da seguire per rimettersi in forma in modo salutare dopo le vacanze, senza rinunce eccessive o periodi di digiuno.

Ecco alcuni segreti per una dieta efficace da seguire dopo le feste, per tornare in forma e in perfetta salute, pensando già all'estate 2024.

I consigli per dimagrire dopo le feste

La prima regola utile da seguire, che vale sempre per salvaguardare la propria salute, è la riduzione di proteine animali (soprattutto uova e carne rossa), grassi saturi e zuccheri. Al posto di questi alimenti, sarebbe bene, invece, aumentare il consumo di verdura, frutta, cereali integrali e legumi, tutti cibi ricchi di antiossidanti e fibre, che stimolano la regolare funzionalità dell'intestino e permettono la rapida eliminazione delle sostanze tossiche dal corpo.

Contrariamente a quello che si pensa, in una dieta equilibrata non bisogna eliminare i carboidrati. Infatti, ridurre drasticamente o eliminare del tutto i carboidrati non è efficace perché crea uno squilibrio che nuoce al metabolismo, invece che aiutarlo, e può causare disidratazione. Senza carboidrati, l'organismo non riesce a funzionare nel modo corretto.

È quindi preferibile non eliminare i carboidrati, ma assumerli in modo controllato, facendo attenzione a non esagerare. È meglio scegliere farine integrali per l'ultimo pasto della giornata e riservare i carboidrati raffinati a colazione e, eventualmente, a pranzo, per fornire all'organismo le energie necessarie per affrontare la giornata. Inoltre, è importante fare attenzione a non abbinarli tra loro, evitando di mangiare pane insieme alla pasta.

Come condimenti, invece, prediligete i sughi semplici, preferibilmente a base di verdure, e se possibile preparateli in casa, evitando le salse già pronte, congelate o in barattolo.

La frutta andrebbe abbinata a ogni pasto, ma sarebbe meglio riservare quella più zuccherina, come banane, uva, fichi e cachi, alle prime parti della giornata, così come anche la frutta secca.

Importante è anche l’assunzione delle proteine, che vanno alternate tra pesce, carni bianche e legumi.

Un ultimo consiglio, molto importante, è quello di abituarsi a seguire un ciclo alimentare di 12 ore di alimentazione e 12 ore di digiuno, che corrispondono per la maggior parte alle ore notturne, in cui il sonno aiuta l'organismo nella sua fase naturale di disintossicazione e pulizia. Per farlo, basta fare attenzione agli orari in cui si consumano i pasti, cercando di non cenare troppo tardi la sera se si fa colazione molto presto al mattino.

Gli errori e i cibi da evitare

Se è fondamentale non dimenticare una costante idratazione, cercando di bere circa 2 litri di acqua ogni giorno, da evitare sono sicuramente le bevande alcoliche, fonte delle cosiddette "calorie vuote", chiamate così perché non hanno alcun elemento nutriente e che, inoltre, sovraccaricano il fegato e i reni.

Preferibilmente da evitare sono anche i dolci, che dopo le feste è meglio lasciarci alle spalle, o almeno il loro consumo esagerato. Piccole quantità non sono dannose, ma è meglio concentrarle a colazione, quando l'organismo ha più bisogno di energie, da smaltire nel corso della giornata. Inoltre, sarebbe meglio prediligere dolci fatti in casa con farina integrale e poco zucchero o dolcificati con miele, zucchero di cocco o maltitolo o, ancora, a base di frutta come mele o banane.

Senza drastici digiuni è possibile ritornare in forma impegnandosi a seguire un'alimentazione sana ed equilibrata che darà benefici non soltanto sulla forma del corpo ma anche, a lungo andare, sulla vostra salute.

Leggi anche: Vuoi mantenerti in forma? Il segreto sta nella dieta: ecco 7 cibi da mangiare ogni giorno