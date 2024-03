Digiuno intermittente, cosa mangiare per perdere peso velocemente? Ecco 6 cibi immancabili

Il digiuno intermittente è una forma di alimentazione che ha come obiettivi il dimagrimento e il miglioramento di alcuni parametri metabolici. Ma cosa si deve mangiare? Ecco cosa devi sapere per una dieta sicura e salutare.

Il digiuno intermittente, o digiuno controllato, è un sistema di alimentazione che comporta l'astensione quotidiana dal cibo. Fondamentale per il suo soddisfacimento è però l'arco temporale che è necessario rispettare. Il principio essenziale consiste nell'impostare un bilancio calorico negativo, assumendo così meno calorie di quelle consumate quotidianamente. Per rispettare il digiuno intermittente è fondamentale sapere cosa mangiare e quante volte assumerlo durante il giorno. Scopriamolo insieme.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Cosa mangiare con il digiuno intermittente? Ecco 6 cibi a cui non puoi rinunciare 2. Come impostare il digiuno intermittente? 3. Quanti kg si perdono in una settimana di digiuno intermittente? 4. Quali sono i benefici del digiuno intermittente?

Cosa mangiare con il digiuno intermittente? Ecco 6 cibi a cui non puoi rinunciare

Il digiuno intermittente può essere impostato in varie modalità. La più comune, e secondo alcuni dati la più efficace, è la metodologia 16:8, che consiste in un digiuno di 16 ore e in 8 ore a disposizione per poter organizzare i propri pasti.

Nelle 8 ore di alimentazione, però, non è possibile mangiare liberamente. Ecco quindi alcuni alimenti consigliati per rispettare il digiuno intermittente:

1. verdure 2. frutta poco calorica e ricca di acqua, come arance, frutti di bosco, mele o banane 3. cereali e derivati integrali: pane e pasta integrali, orzo, avena, quinoa e grano saraceno 4. legumi: fagioli, ceci, lenticchie, piselli 5. fonti proteiche animali con pochi grassi, come uova, pesce magro o pollame 6. grassi buoni e semioleosi (pur con moderazione): olio extravergine d'oliva, noci, mandorle e nocciole

Come in tutti i regimi alimentari che si rispettino, è poi importante assumere acqua in grandi quantità, ma anche bevande prive di calorie, come tè o caffè non zuccherati.

Infine, è vietato consumare cibi calorici o molto lavorati, come:

• snack dolci o salati

• fritti

• bevande alcoliche

• dessert

• bevande zuccherate

Come impostare il digiuno intermittente?

Il primo passo da compiere per organizzare il digiuno intermittente seguendo la formula 16:8 è selezionare l'arco temporale di 8 ore in cui consumare il cibo. Ecco alcuni esempi di impostazione:

• dalle 7.00 alle 15.00

• dalle 9.00 alle 17.00

• dalle 12.00 alle 20.00

• dalle 14.00 alle 22.00

La scelta più adottata è quella di mangiare tra le 12.00 e le 20.00, così da digiunare la notte, saltare la colazione e consumare il pasto direttamente nell'arco compreso tra il pranzo e la cena, concedendosi poi qualche spuntino durante la giornata.

Quanti kg si perdono in una settimana di digiuno intermittente?

Solitamente si sceglie di adottare il digiuno intermittente per perdere peso e depurare l'organismo. La quantità di chilogrammi che si possono perdere in una settimana di digiuno varia sulla base di alcuni parametri:

• fattori clinici

• stile di vita

• modello di digiuno intermittente adottato

• quantità e qualità degli alimenti consumati

In genere, adottando un qualsiasi regime di digiuno intermittente, si possono perdere da 1,5 a 3 kg al mese.

Quali sono i benefici del digiuno intermittente?

Sono diversi i benefici che si possono ottenere seguendo la pratica del digiuno intermittente. In particolare: