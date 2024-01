Fare la doccia prima di dormire è la scelta vincente: ecco 5 benefici di questa abitudine

Fare la doccia prima di dormire è un’abitudine vincente: scopri 5 vantaggi per il tuo sonno e non solo.

Se sei abituato a fare la doccia prima di dormire, avrai già notato gli immensi benefici di questa sana routine.

Fare la doccia rappresenta, per ognuno di noi, non solo un momento di semplice igiene. Sotto la doccia possiamo rilassarci, buttarci alle spalle le fatiche o la stanchezza, prenderci cura di noi stessi e goderci il momento.

Ma qual è il momento migliore per fare la doccia? Molte persone preferiscono farla al mattino, prima di cominciare la giornata, per ritrovare energia e vitalità. Ma alcuni studi dimostrano che fare la doccia prima di andare a letto ci consente di ottenere molti altri vantaggi.

Benefici che, in parte, hanno a che fare con il benessere del nostro organismo, ma ci permettono anche di ottenere dei vantaggi pratici non di poco conto.

Quando è meglio fare la doccia, mattina o sera?

Ogni persona ha abitudini diverse, ma non sempre queste sono il frutto di un’attenta analisi delle proprie necessità.

Solo per fare un esempio, tra coloro che sono abituati a fare la doccia al mattino, pochi sono coloro che hanno individuato dei reali benefici sul proprio organismo, per esempio trovando che una doccia li aiuti a cominciare meglio la giornata o avere più energie.

Molte persone continuano a fare la doccia al mattino semplicemente perché abituate così dall’infanzia oppure per motivi pratici.

Posto che non c’è una risposta univoca alla domanda “qual è il momento migliore per fare la doccia”, possiamo dire che è sempre bene capire cosa è meglio per il nostro benessere.

Gli esperti hanno provato, comunque, a offrire una risposta netta. Ne è derivato che fare la doccia prima di dormire sia la scelta vincente. E i motivi sono diversi.

In particolare, ce ne sono 5 per cui vale davvero la pena provare a prendere questa nuova abitudine.

Fare la doccia prima di dormire aiuta a risparmiare tempo

Può sembrare una motivazione banale, ma non lo è poi tanto. Pensa, per esempio, alla tua giornata tipo, specialmente se vivi in casa con altre persone.

Fare la doccia prima di andare a letto ti risparmierebbe molto tempo che potresti dedicare, invece, ad altre attività, come goderti una buona e sana colazione. O, perché no, semplicemente a dormire un po’ di più.

Soprattutto se vivi in una famiglia numerosa, prendere l’abitudine di fare la doccia la sera può liberarti dalla costrizione di dover aspettare il tuo turno o fare una doccia velocissima per lasciare il posto al prossimo.

Lenzuola sempre pulite e stop irritazioni cutanee

Fare la doccia prima di dormire può anche contribuire a mantenere lenzuola più pulite ed evitare contaminazioni.

Durante la giornata, la nostra pelle è esposta a varie sostanze, come polvere, smog, sudore e batteri. Con una doccia serale possiamo rimuovere questi elementi, riducendo il trasferimento di potenziali contaminanti sulle lenzuola.

Abitudine, questa, che può contribuire a ridurre il rischio di irritazioni cutanee.

La doccia prima di dormire aiuta a decongestionare le vie respiratorie

Al di là di questi benefici prettamente pratici, fare la doccia prima di dormire ha tantissimi benefici per il nostro organismo.

Tra questi, decongestionare le vie respiratorie. L'acqua calda della doccia produce vapore che può aiutare a idratare e ammorbidire le mucose nasali e respiratorie, particolarmente utile se hai problemi di congestione a causa di secchezza o irritazione.

Rilassamento muscolare e mentale

Fare la doccia prima di andare a letto è un toccasana per il nostro corpo e per la nostra mente.

L'acqua calda aumenta la temperatura della pelle, inducendo una dilatazione dei vasi sanguigni superficiali. Questo processo, noto come vasodilatazione, migliora il flusso sanguigno verso i muscoli e riduce la tensione.

Ma non solo, perché il calore dell'acqua agisce anche sul sistema nervoso, stimolando la produzione di endorfine, promuovendo una sensazione di benessere e rilassamento.

Inoltre, la doccia prima di andare a letto ha un effetto anche sul nostro equilibrio ormonale. In particolare, può aiutare a eliminare l’eccesso di cortisolo, l’ormone legato allo stress e che segue un ritmo circadiano, con livelli più alti al mattino per aiutare a svegliarsi e livelli più bassi di sera per favorire il sonno.

D’altra parte, la doccia serale può aiutarci a lavar via anche tutto lo stress e le preoccupazioni accumulate durante una lunga giornata.

La doccia prima di dormire per un sonno più sereno

Sapevi che la doccia può fungere da segnale che indica al corpo la fine della giornata e la transizione verso il riposo notturno? È come se, facendoci la doccia prima di andare a letto, stessimo dicendo al nostro corpo che la giornata è finita ed è ora di andare a nanna!

Questo tipo di routine può aiutare a stabilire un confine mentale tra le attività quotidiane e il momento di dormire.

Soprattutto se facciamo una doccia calda, con conseguente abbassamento della temperatura non appena usciti, inviteremo il nostro corpo al riposo. Un incentivo molto utile anche se si soffre di insonnia.

