Dormire con il partner può portare enormi benefici: ecco quali sono

Lo sapevate che dormire con il partner può migliorare la salute e può creare enormi benefici sia psicologici che biologici? A dirlo è la scienza, per la precisione uno studio condotto da Michael Grandner, direttore della Sleep and Health Research Program presso l'Università dell'Arizona.

Dormire con il partner può portare enormi benefici: lo studio del dottor Gardner

Le ricerche del dottor Gradner hanno evidenziato le enormi differenze tra il dormire da soli e in coppia, scoprendo che il miglioramento fisico e mentale è correlato direttamente al dormire, anche solo poche ore, con il proprio o la propria partner.

Per ottenere i risultati ricercati, sono state esaminate 1.007 persone adulte che sono in età lavorativa. I ricercatori hanno utilizzato come parametri: la scala della sonnolenza di Epworth, l’indice di gravità dell’insonnia e il punteggio di apnea STOP-BANG.

Benefici biologici

Ciò che è venuto fuori è sorprendente in quanto tutti coloro che dormono in maniera abituale con la propria dolce metà soffrono raramente d'insonnia o riescono a risolvere questa loro condizione. Inoltre, riescono a dormire per un numero maggiore di ore notturne svegliandosi al mattino con più energie e decisamente più riposati.

Infine, tra gli altri benefici biologici vi è quello di riuscire ad addormentarsi prima e ridurre le apnee notturne che rovinano la qualità del sonno e possono causare risvegli improvvisi nel cuore della notte.

Benefici psicologici

I benefici psicologici sono molteplici e possono superare di gran lunga quelli biologici. Dai risultati della ricerca del dottor Gradner si è scoperto che chi dorme con il proprio partner o la propria partner ha riscontrato un miglioramento dell'umore, un maggiore consenso sociale e una maggiore soddisfazione per la vita e le relazioni. Inoltre, dormire con la persona che si ama favorisce a ridurre i livelli di stress, depressione e ansia.

Dallo studio è emerso anche che dormire senza vestiti può generare tanti altri benefici che riguardano la sfera del benessere sessuale. Dormire nudi, oltre a favorire una spontanea attività sessuale, crea un legame sempre più forte con il partner ed aiuta ad aumentare la consapevolezza del proprio corpo e l'autostima.

I benefici psicologici sono favoriti dal rilascio dell'ormone Ossitocina, noto proprio come ormone dell'amore.

