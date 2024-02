Due kiwi al giorno fanno male? Ecco la recente e sorprendente risposta della scienza

I kiwi sono frutti ricchi di vitamina C, ma il loro consumo giornaliero può rappresentare un problema per la nostra salute? Ecco la recente risposta della scienza.

Sin da quando siamo bambini ci viene consigliato di consumare frutta tutti i giorni. D’altra parte, ci viene detto sempre più spesso dagli specialisti che qualsiasi cibo, se mangiato in grandi quantità, potrebbe portare a effetti indesiderati sulla nostra salute.

È questo, probabilmente, il motivo per cui alcune persone pensano che due kiwi al giorno potrebbero far male. Vero è, come qualsiasi alimento, che anche il kiwi presenta dei grandi vantaggi per la nostra salute, ma anche qualche contro.

C’è, però, un recente studio, pubblicato sul British Journal of Nutrition, che ci aiuta a togliere ogni dubbio sulle proprietà benefiche di questi “frutti pelosi”.

Tutte le proprietà benefiche del kiwi (e qualche contro)

Cominciamo innanzitutto col dire che il kiwi è un frutto ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo. In particolare, questo piccolo frutto, caratterizzato dalla buccia ricoperta di peluria, è utile al nostro corpo per diversi motivi:

• ci permette di assumere vitamina C: i kiwi ne sono ricchi e questa vitamina è una grande alleata del nostro organismo, dal momento che aumenta le difese immunitarie e ci protegge da infezioni e malattie;

• contiene antiossidanti: non solo vitamina C, ma anche vitamina E e flavonoidi, che contrastano i danni dei radicali liberi nell'organismo, aiutando a prevenire l'invecchiamento precoce;

• ricco di fibre: il kiwi è una buona fonte di fibra alimentare, che favorisce la regolarità intestinale, previene la stitichezza e aiuta a mantenere bassi i livelli di zucchero nel sangue;

• offrono supporto nella gestione del peso: il kiwi è relativamente basso in calorie ma ricco di nutrienti, il che lo rende un'opzione salutare per chi cerca di controllare il peso.

Al di là di questi (tanti) benefici, è possibile che alcune persone possano sviluppare un’allergia per questo frutto. Per altre, che soffrono di sensibilità gastrica, il consumo eccessivo di kiwi potrebbe causare irritazione gastrica, bruciore di stomaco o altri disturbi gastrointestinali.

In linea generale, però, il kiwi rimane un grande alleato per la nostra salute.

Quanti kiwi si possono mangiare in un giorno

Come già detto, in qualsiasi tipo di dieta, si sa, il problema è costituito dalla quantità degli alimenti che mangiamo tutti i giorni. Per questo motivo, alcune persone potrebbero chiedersi quanti kiwi mangiare quotidianamente per non avere problemi.

In generale, mangiare uno o due kiwi al giorno è considerato sicuro e può offrire benefici per la salute senza rischi significativi.

Ma quali sono, effettivamente, i benefici di prendere questa sana abitudine? A questa domanda ha risposto un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Otago, Nuova Zelanda.

Cosa succede se mangio due kiwi al giorno: risponde uno studio

La ricerca dell’Università di Otago ha chiarito ancor meglio quali siano gli effetti di mangiare due kiwi al giorno.

Pubblicato sul British Journal of Nutrition, lo studio si è concentrato su 155 adulti con basso livello di vitamina C, chiedendo loro di consumare 2 kiwi al giorno per 8 settimane.

Ai partecipanti veniva chiesto di assumere ogni giorno un integratore di vitamina C, un placebo o due kiwi, con l’impegno di appuntare, tramite un’app, la qualità del sonno, la vitalità, la quantità di attività fisica e altri parametri giorno dopo giorno.

I risultati hanno dimostrato come il consumo di 2 di questi piccoli frutti tutti i giorni apportasse benefici fisici quanto psicologici, in particolare:

• miglioramento della vitalità e del benessere;

• miglioramento dell’umore e minore depressione.

Non solo, perché lo studio ha anche dimostrato che gli effetti benefici del consumo di due kiwi al giorno si sono manifestati nel giro di soli quattro giorni, con un picco intorno al quattordicesimo giorno.

Quando è il momento migliore per mangiare kiwi

Ma questi due kiwi al giorno, quando vanno assunti? Non c’è una domanda univoca a questa domanda. Possiamo dire che l’assunzione del kiwi è consigliata lontano dai pasti, a colazione o poco prima di andare a dormire.

Non è, però, determinante il momento in cui si decide di consumarlo. L’importante è farlo e, di conseguenza, cambiare poco a poco le proprie abitudini alimentari.

Tamlin Conner, una delle autrici della ricerca, ha così commentato:

È bello che le persone sappiano che piccoli cambiamenti nella dieta, come l'aggiunta di kiwi, potrebbero fare la differenza nel modo in cui si sentono ogni giorno.

In effetti, basta poco per migliorare il benessere fisico e mentale. Oltre ai kiwi, infatti, ci sono tantissimi altri alimenti che possono aiutare a migliorare l’umore e che è consigliabile consumare ogni settimana. Si pensi ad altri tipi di frutta come le banane o la frutta secca, ma anche altri alimenti proteici come pollo o salmone.