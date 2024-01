Chiara Ferragni segue la terapia di EMDR per lo stress psicologico, ecco in cosa consiste

Chiara Ferragni non ha mai fatto segreto del suo percorso terapeutico tramite l'EMDR, ma sai cos'è? Ne ha parlato spesso anche su Instagram, ragionando sulla necessità di prendersi cura della propria salute mentale.

L'influencer da giorni è al centro di una bufera scoppiata sui social, e non solo, a causa del caso Ferragni-Balocco. Per sostenere tutta la negatività che proviene dal web, è possibile che sia tornata a intraprendere una terapia EMDR, per risolvere i sensi di colpa e la vergogna.

Dopo una lunga assenza dai social, infatti, l'imprenditrice digitale è riapparsa con una foto e un breve discorso di scuse e ringraziamenti. Ma come sta davvero? E in cosa consiste questa terapia di origine americana? Ecco tutto quello che devi sapere sull'EMDR, usata per risolvere traumi e ricordi non elaborati.

Cos'è l'EMDR

Di EMDR si sente parlare sempre più spesso, e non solo in relazione a Chiara Ferragni e alla sua crisi dopo il pandoro gate. Si tratta di un particolare approccio terapeutico scoperto da una ricercatrice americana. Viene impiegato per risolvere traumi o stati di stress psicologici.

Lo scopo principale dell'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) è quello di consentire al paziente di elaborare in maniera corretta il suo trauma e i suoi ricordi, che altrimenti possono dare origine a molte disfunzioni. L'EMDR è un metodo che non cancella i ricordi personali, ma elimina le sensazioni negative a essi associate.

Nel nostro Paese è presente l'Associazione EMDR Italia, che si occupa anche dell'organizzazione di corsi e interventi di EMDR.

Come funziona il trattamento

Il trattamento di EMDR si basa sulla teoria secondo cui i disturbi che derivano da un trauma sono il risultato di una non elaborazione razionale (o non corretta) di quanto accaduto. È come se i ricordi legati all'evento traumatico siano rimasti "bloccati" nel paziente, ripresentandosi anche a distanza di tempo.

Ma come si svolge una seduta di EMDR? Il trattamento si distingue in circa otto fasi differenti:

• esecuzione di un' attenta anamnesi del paziente, per avere la capacità di registrare un adeguato piano terapeutico

• preparare il paziente a ricevere il trattamento

• valutazione e definizione del ricordo del trauma

• la desensibilizzazione , effettuata dal terapeuta tramite stimolazione oculare: il paziente si deve focalizzare sul ricordo traumatico e a seguire con lo sguardo i movimenti delle mani effettuati dal terapeuta. In tal modo, il paziente è obbligato a compiere dei movimenti oculari al ritmo dei movimenti del terapeuta

• ristrutturazione cognitiva : il paziente viene spinto a modificare in positivo la propria prospettiva sull'evento traumatico

• "scansione corporea" , per vedere se c'è ancora la presenza di sensazioni fisiche ripensando all'evento traumatico

• il paziente deve compilare un diario nella settimana seguente al trattamento, per annotare la comparsa di pensieri e idee associati all'evento traumatico

• verificare se nel paziente sono insorti nuovi disturbi, emozioni o qualsiasi altra cosa che possa essere riconducibile al ricordo traumatico.

Effetti collaterali

L'EMDR non sembra creare effetti collaterali nei soggetti che si sottopongono al trattamento. Alcuni però riportano molta stanchezza dopo e durante la seduta, e la comparsa di un aumento della sensazione di disagio al termine della seduta di EMDR.

A ogni modo, ogni persona reagisce al trattamento in maniera diversa, per questo si avverte il terapeuta in caso di particolari sintomi.