Quali sono i 4 esercizi per digerire meglio? Il processo di digestione non è uguale per tutti e molte persone, infatti, fanno fatica a digerire sperimentando diversi fastidi legati alla dispepsia come il reflusso gastroesofageo, meteorismo o anche dolori alla pancia e allo stomaco. Scopriamo dunque come favorire la digestione attraverso alcuni esercizi fisici da mettere in pratica in modo semplice.

I 4 esercizi per digerire meglio: quali sono e come metterli in pratica

Il primo esercizio si chiama dondolamento rilassato ed è un'ottima pratica per favorire la digestione e alleviare le tensioni nel corpo. Questo movimento delicato può contribuire a stimolare il sistema digestivo, migliorando il flusso sanguigno nell'area addominale e riducendo eventuali sensazioni di gonfiore o disagio.

Per eseguire correttamente tale esercizio bisogna accovacciarsi, quasi in posizione di squat, con le ginocchia e i piedi aperti. Le mani devono essere unite e i gomiti incastrati tra le ginocchia. Dopo aver allineato collo e schiena sarà necessario dondolare lentamente avanti e indietro.

Il massaggio circolare

Il secondo esercizio da mettere in pratica è il massaggio circolare. È tra le tecniche più utilizzate anche per le persone in età pediatrica e consiste in una sorta di massaggio tra l'addome e lo stomaco in cui si esercita anche una leggera pressione che favorisce il transito del cibo e l'eliminazione di bolle d'aria nello stomaco e nella pancia.

Per eseguire correttamente questo esercizio è necessario stendersi sulla schiena e muovere il palmo della mano in senso orario dallo stomaco alla pancia. Più si scende e più è necessario esercitare pressione.

La rotazione del busto

Il terzo esercizio è la torsione della vita che consiste in una pratica yoga che coinvolge la rotazione del busto e dell'addome. Questa pratica è nota per i suoi benefici sulla digestione, poiché aiuta a stimolare il sistema digestivo e a ridurre eventuali tensioni nella zona addominale.

Per svolgere correttamente questo esercizio bisogna sedersi su una sedia con i piedi appoggiati a terra e lo stomaco piegato sulle cosce. Dopo aver assunto la posizione sarà necessario spostare la spalla destra al di fuori del ginocchio sinistro, ed elevare il braccio sinistro verso l'alto. Lo stesso movimento dovrà essere fatto con l'altro lato del corpo e dunque spalla sinistra al di fuori del ginocchio destro e braccio destro verso l'alto.

La falsa inspirazione

Il quarto esercizio ed ultimo esercizio è la falsa inspirazione. Questo esercizio è molto semplice perché si può praticare ovunque e da seduti. Dopo aver espirato basterà tapparsi il naso e chiudere le bocca ed inalare come se si stesse gonfiando la gabbia toracica. Il passaggio dell'aria è bloccato e dunque si sperimenterà un'espansione della pancia che tenderà a ritirarsi verso l'interno. Tale esercizio va praticato per pochi secondi e non è consigliato a persone con patologie o problemi respiratori.

