3 esercizi facili per diventare più forti, i consigli degli esperti per essere in forma

Cosa fare per diventare più forti? Ecco gli esercizi da fare per avere un fisico più scolpito e più forza e resistenza.

Un nuovo anno è iniziato e con esso i buoni propositi. Tra questi, figura sicuramente quello di ritornare in forma dopo i bagordi delle festività natalizie. Avere un fisico tonico e forte è l'obiettivo di molti italiani che a causa delle cene natalizie, hanno messo su qualche chilo.

Fare movimento può essere difficile per chi conduce uno stile di vita sedentario, ma bastano pochi accorgimenti per fare un allenamento completo per poche ore alla settimana.

Di solito si è abituati a pensare che per avere risultati soddisfacenti bisogna allenarsi cinque volte a settimana. In realtà, uno studio recente ha dimostrato che è possibile ottenere più forza allenandosi soltanto tre volte a settimana. Inoltre, ci sono dei benefici anche sulla sfera cognitiva da non sottovalutare.

Quali esercizi fare per avere un corpo più forte

Una ricerca pubblicata su Lifestyle Medicine ha dimostrato che le persone si allenano almeno due volte a settimana hanno un rischio di deterioramento cognitivo minore del 30% rispetto a chi fa un altro tipo di allenamento. In particolar modo, però, bisogna concentrarsi su tre esercizi che donano al corpo maggiore forza e resistenza:

• air squat . Si consiglia di impostare un timer di due minuti e di farne quanti più possibile tenendo le braccia tese in avanti. Dopo i due minuti, fare una pausa di qualche secondo per recuperare. Gli squat sono ottimi per tenere allenata la parte inferiore del corpo. In particolare, i glutei e le gambe ricevono molti benefici da questo tipo di allenamento

• flessioni . In gergo tecnico sono chiamate anche push up, servono per rafforzare le braccia e aumentare la loro massa muscolare. Si consiglia di impostare sempre il timer di due minuti e di farne quanti più possibile. Si possono eseguire anche nella versione che vuole le ginocchia a terra. In ogni caso, se si è alle prime armi, si raccomanda di prendere le giuste pause tra una flessione e l'altra. Le flessioni rientrano sicuramente negli esercizi da fare a casa per tonificare le braccia

• core. Gli esercizi che riguardano il core possono essere di varia tipologia: plank, che consiste nel mantenere una posizione ferma con i gomiti poggiati a terra in parallelo al pavimento, crunch, che stimolano i muscoli obliqui dell'addome, in alternativa ci sono anche i bicycle crunch, e i sit-up che stimolano la crescita degli addominali. Fanno parte di questa categoria tutti gli esercizi che permettono di tonificare la parte centrale del corpo formata principalmente da addominali e muscoli della vita

Quante ripetizioni per essere più forti?

Se si annota il numero di ripetizioni fatte nell'arco di due minuti dei singoli esercizi, si può tenere traccia dei propri miglioramenti cercando di farne sempre di più nello stesso tempo. Se si ripete la stessa routine per due o tre volte a settimana, nell'arco di poco tempo si potrà assistere a tempi di riposo decisamente inferiori rispetto alle prime volte. A lungo andare i benefici saranno evidenti non solo sul corpo che diventerà più forte, ma anche sulla sfera cognitiva, che avrà un rischio minore di andare incontro a deterioramento.