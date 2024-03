Fame nervosa: cos'è, come controllarla e cosa fare per combatterla. Ecco 7 rimedi naturali

Il cibo regala convivialità e gioia, perché è un modo per stare in compagnia di altre persone, ma è anche un'occasione per rilassarsi (magari guardando il proprio film preferito). In alcuni casi, tuttavia, il cibo può diventare nemico di molte persone. Sono in tanti, infatti, ad avere un rapporto difficile e delicato con il cibo.

Il 15 marzo di ogni anno, non a caso, si celebra la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che vuole porre l'accento sui disturbi alimentari che - spesso silenti - affliggono migliaia di persone, in particolare gli adolescenti. Il cibo da molti viene visto come un nemico da combattere e in tanti faticano a instaurare con esso un rapporto sano. Manca una corretta educazione alimentare e serve maggiore consapevolezza del problema. Capita spesso, inoltre, di affidarsi al cibo per avere conforto su alcuni aspetti della vita che non vanno come ci si aspetta. E non bisogna necessariamente arrivare all'anoressia o alla bulimia per capire di avere un rapporto non sano con il cibo. Spesso uno dei campanelli d'allarme è rappresentato dalla fame nervosa: ecco cos'è e su quali rimedi naturali fare affidamento per contrastare il problema.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Cos'è la fame nervosa? 2. Cosa prendere per far passare la fame nervosa? 3. Fame nervosa, 7 rimedi naturali 4. Quale tisana toglie la fame?

Cos'è la fame nervosa?

Si tratta di un disturbo scatenato da uno stato emotivo come rabbia, solitudine, noia, ansia, depressione. Il cibo non viene visto come espediente per saziare la fame fisica, ma viene usato come rimedio per calmare le emozioni negative. Si caratterizza per la sua insistenza e urgenza, porta a sentirsi in colpa e non accenna a finire anche se il corpo è già sazio.

Cosa prendere per far passare la fame nervosa?

Prima di tutto, bisogna rivolgersi a uno specialista che cerchi di mettere un equilibrio alla sfera emotiva, in modo tale da non riversare sul cibo ciò che non va nella propria vita privata. Inoltre, si deve effettuare una vera e propria alfabetizzazione alimentare per scegliere il giusto cibo nei vari momenti della giornata. Altrettanto importante è l'alfabetizzazione emotiva, che consenta di essere consapevoli dei propri stati d'animo e di lavorarci indipendentemente dalla quantità di cibo che si ingerisce.

Si raccomanda vivamente di non cimentarsi in diete fai da te e di non assumere medicinali senza il consenso del proprio medico.

Fame nervosa, 7 rimedi naturali

La prevenzione è molto importante per evitare la fame nervosa. Ci sono una serie di buone abitudini da seguire se si vuole tenere sotto controllo il rapporto tra la sfera emotiva e l'assunzione di cibo. Tra i rimedi naturali, oltre a questi dieci piacevolissimi modi per contrastarla senza fatica, ci sono:

1. mangiare in modo sano ed equilibrato 2. fare cinque pasti al giorno iniziando con porzioni piccole 3. masticare piano e fare piccoli morsi 4. allontanare i dispositivi elettronici e concentrarsi sul cibo che si sta gustando 5. avere un diario alimentare che aiuta a tenere traccia di cosa si mangia e del sentimento con il quale si mangia 6. combattere la noia o il vuoto che ci affligge facendo attività all'aperto, come una bella passeggiata, oppure leggere un bel libro, guardare un film, chiamare un parente o un amico per tenersi compagnia 7. evitare di comprare cibi poco sani per togliere del tutto la tentazione di avere in casa tentazioni

Quale tisana toglie la fame?

Tra i rimedi green, è possibile optare per alcune tisane che contengono elementi naturali ideali per tenere a bada il senso di fame. Tra questi, troviamo: