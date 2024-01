I pop corn fanno male? L'incredibile risposta che non ti aspetteresti

Ci piace consumarli al cinema, a casa in compagnia di amici e alle feste. Ma i pop corn fanno male? La risposta non è scontata come pensi.

C’è chi li preferisce a patatine, arachidi o altri sfizi da aperitivo. Ma i pop corn fanno male?

Questo sfizioso snack viene sempre proposto a eventi di condivisione e festeggiamento. Basti pensare che i pop corn sono da sempre proposti nei cinema, per sgranocchiarli mentre si vede il film in sala.

Li proponiamo, poi, spesso alle nostre feste, soprattutto quando tra gli invitati c’è chi li preferisce a patatine in busta, arachidi, salatini e altri sfizi per gli ospiti.

Così come per molti altri di questi snack, anche con i pop corn non vogliamo mai esagerare. Questo, principalmente, perché molte persone li paragonano a cibi calorici e per niente salutari come, appunto, le chips in busta.

Ma è davvero così? La risposta non è scontata come si può pensare. I pop corn possono essere gustati di tanto in tanto anche da chi ci tiene alla forma fisica e alla propria salute.

A cosa fanno bene i pop corn e valori nutrizionali

I pop corn non sono altro che chicchi di mais scoppiato dopo essere stato sottoposto a elevate temperature. Questi, infatti, vengono preparati scaldando una padella, versandoci dentro i chicchi di mais e coprendoli con il coperchio.

Ma cosa c’è dentro i pop corn e quali sono i valori nutrizionali?

Possiamo dire che l’apporto calorico sia abbastanza alto (circa 350 calorie per 100 grammi). Nonostante ciò, i pop corn contengono:

• una buona quantità di proteine (circa 10 grammi per 100 grammi di prodotto)

• carboidrati (circa 80 gr)

• fibre (circa 15 gr)

• micronutrienti come potassio, ferro, calcio, vitamine del gruppo A, C ed E.

Per quanto riguarda i grassi, i pop corn ne contengono naturalmente davvero piccole quantità. Parliamo, quindi, di uno snack che, se inserito in una dieta equilibrata, non va a minare il mantenimento di una buona forma fisica.

Inoltre, sono una buona fonte di fibre alimentari, che sono importanti per la salute digestiva e per prevenire la stitichezza, e sono ricchi di antiossidanti, i quali aiutano a neutralizzare i radicali liberi nel corpo, contribuendo a proteggere le cellule dai danni.

I pop corn fanno male?

In considerazione a quanto abbiamo appena detto, viene da chiedersi da dove derivi la convinzione che i pop corn facciano male o facciano ingrassare.

Ebbene, ci sono diverse cose da sapere al riguardo. Se il pop corn di per sé non è nocivo per la nostra salute, ma anzi può avere dei benefici sul nostro organismo, ci sono alcuni elementi che capovolgono la situazione:

• la preparazione: siamo soliti preparare i pop corn utilizzando olio, burro o anche altri condimenti dolce come caramello o cioccolato. Tutti questi ingredienti in più vanno ad aumentarne l’apporto calorico e ci spingono a ingerire zuccheri e grassi in più che non servono;

• pop corn industriali: c’è una grande differenza tra mangiare pop corn industriali, come quelli già pronti o le buste di chicchi di mais che si vendono in commercio, e chicchi di mais puri che possiamo acquistare e preparare a casa. I secondi sono l’alternativa migliore, perché più “al naturale” si mangiano, meglio è. Basti pensare che i pop corn imbustati sono annoverati tra i 20 cibi peggiori da acquistare al supermercato ;

• porzioni: anche se i popcorn possono essere una scelta più salutare rispetto ad alcuni snack confezionati, è importante moderarne le porzioni. Consumarli in quantità eccessive potrebbe portare a un apporto calorico elevato.

Chi è a dieta può mangiare pop corn?

Da quanto appena visto, possiamo dire, quindi, che i pop corn non fanno male alla salute. In ogni caso, è bene scegliere di consumarli al naturale, senza aggiunta di burro o ingredienti ricchi di zuccheri come caramello o cioccolato.

In genere, anche i chicchi di mais in busta che si possono acquistare al supermercato possono contenere tutta una serie di ingredienti non proprio alleati per la nostra salute. Il consiglio, quindi, è leggere sempre con attenzione gli ingredienti e i valori nutrizionali prima di procedere all’acquisto.

In ogni caso, consumare i pop corn facendo attenzione ai chicchi di mais scelti e al metodo di preparazione, non ha effetti infausti né per la salute né per la forma fisica.

Se si segue una dieta ricca ed equilibrata e si pratica regolarmente attività sportiva, non vi è alcuna controindicazione nello sgranocchiare questo sfizioso snack. Posto, comunque, che bisognerebbe sempre prestare attenzione al metodo in cui vengono preparati.

Cosa succede se mangi troppi pop corn

È chiaro, però, che come tutti gli alimenti è importante non eccedere. Cosa succede se mangi troppi pop corn? Quello che succede in molti altri casi: l’eccesso non è mai una buona idea.

Potresti trovarti con qualche chiletto in più, specialmente se ricchi di condimento. Soprattutto, dovresti fare attenzione al sale che usi per condirli: un'elevata assunzione di sodio può aumentare la pressione sanguigna e il rischio di malattie cardiovascolari.

Di certo puoi sceglierli come alternativa a patatine in busta o altri snack simili, perché più salutarli. Cerca, però, di attenerti alla dose consigliata, pari a circa 40 grammi.

