Fare la doccia con la febbre fa bene? I consigli degli esperti per adulti e bambini

Periodo di influenza stagionale e particolarmente aggressiva quest’anno, tra l’altro. Spesso costringe a stare in casa per giorni ed è normale sentire l’esigenza di lavarsi. Ma fare la doccia con la febbre, fa bene?

Soprattutto quando si tratta di bambini, i dubbi aumentano. Ecco come comportarsi.

Perché non fare la doccia con la febbre

Verrebbe spontaneo pensare di non fare la doccia con la febbre, anche perché solo all’idea di doversi svestire, si desiste all’istante.

Il punto è che avendo la febbre, si suda anche tanto e in molti proprio non resistono a rimanere con i capelli sporchi o a sentirsi maleodoranti.

Ebbene, come confermato anche dalla dottoressa Elena Azzolini, della Direzione Medico Sanitaria di Humanitas fare la doccia con la febbre non ha controindicazioni specifiche.

Anzi, nel caso di febbre alta può perfino aiutare l’organismo ad abbassare la temperatura, dal momento che l’acqua che evapora sulla pelle permette di disperdere del calore.

Quando si ha l’influenza si può fare la doccia

Nessuna controindicazione dunque ma qualche accorgimento da seguire è indispensabile. Il rischio che si collega al fatto di fare la doccia con la febbre è di peggiorare la situazione, nel momento in cui si prende freddo.

Per questo motivo, è bene che il bagno sia riscaldato a dovere, in maniera tale da non subire sbalzi di temperatura soprattutto quando si esce dalla doccia. Prendere freddo in questa fase infatti può causare brividi che, come è noto, hanno lo scopo di riscaldare il corpo.

In un organismo già stressato dalla febbre, questo può comportare un aumento del disagio.

Il consiglio è di fare comunque una doccia breve e con acqua tiepida, assolutamente non bollente.

E per quanto riguarda i più piccoli? Le raccomandazioni restano invariate ma, anche in questo caso, non ci sono motivi per cui evitare la doccia con la febbre ed è possibile anche lavargli la testa.

Scopri le migliori App che consentono di misurare la febbre gratis.

In linea di massima, bisogna evitare tutto ciò che potrebbe ostacolare il sistema immunitario, che sta reagendo a virus o batteri.

Ricordiamo infatti che la febbre è sempre un sintomo. Dire quindi che si ha “solo” un po’ di febbre e niente altro non corrisponde alla realtà della situazione, perché la febbre è sempre una risposta dell’organismo a un agente patogeno o al massimo a un farmaco, a un vaccino e via di seguito.

Per aiutare dunque il sistema immunitario a svolgere il suo lavoro è importante iniziare con una corretta alimentazione.

I cibi da evitare sono quelli zuccherati e lo stesso vale per le bibite. Torte, biscotti, merendine così come caramelle, gelati o anche cereali zuccherati non fanno bene all’organismo. A maggior ragione, essendo lo zucchero un alimento infiammatorio, può interferire con la risposta immunitaria, rallentandola.

Come si fa a far passare velocemente la febbre

Nel momento in cui la temperatura supera i 38.5°C è bene ricorrere a farmaci a base di paracetamolo o ibuprofene per abbassare la temperatura.

Ecco ogni quanto si può prendere la tachipirina, ad esempio.

Ci sono però altri accorgimenti che è possibile seguire, proprio per aiutare l’organismo a reagire al meglio e quindi a far passare in fretta la febbre.

Innanzitutto, un’attenzione particolare va riservata all’idratazione. Bere tanta acqua (e in generale liquidi come camomilla o tisane) aiuta nel mantenere sotto controllo la temperatura corporea. Altrettanto importante è assumere vitamine attraverso frutta e verdura (risultano perfette, in questo caso, le zuppe, le minestre e il brodo di pollo).

Fondamentale, il riposo. In condizioni di infiammazione generale dell’organismo, riposare aiuta a rigenerarsi più in fretta.

Meglio non uscire dunque e restare a casa, soprattutto per evitare sbalzi di temperatura che, in queste condizioni di fisico debilitato, vanno solo a peggiorare la situazione.

Altrettanto sconsigliato fare sport o attività fisiche troppo impegnative (come lavori pesanti ad esempio) perché contribuiscono a mantenere alta la temperatura corporea.