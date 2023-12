Fentanyl, ecco quali sono gli effetti devastanti della droga che arriva dalla Cina

Gli Stati Uniti stanno vivendo un momento drammatico a causa della "quarta ondata" di decessi provocati dal Fentanyl. Questo nasce in realtà come un potente antidolorifico prescritto ai malati di cancro in stadio avanzato, ma si è diffuso anche come sostanza stupefacente.

La sua diffusione è stata favorita anche dal fatto che la Cina vende la maggioranza dei componenti chimici utilizzati per produrre il farmaco in maniera illegale. Questi vengono poi probabilmente sintetizzati in Messico. Ma quali sono i suoi effetti?

Gli effetti del Fentanyl sono devastanti: ecco cosa devi sapere

Il farmaco che sta devastando gli Stati Uniti viene distribuito in diverse forme: in polvere, cerotti, in compresse o in forma liquida da iniettarsi. Il prodotto sintetico è poco costoso, ma le sue conseguenze sono fino a 50 volte superiori a quelli dell'eroina.

Euforia e stordimento sono i primi sintomi che compaiono, soprattutto se il farmaco viene iniettato per vena. Si tratta del tipico effetto dato da una sostanza oppiacea. Questa droga annichilisce chi la assume, rendendolo in tutto e per tutto paragonabile a uno zombie.

Ecco quali sono gli effetti collaterali più comuni del Fentanyl:

• nausea e vomito

• capogiri

• affaticamento

• mal di testa

• costipazione

• anemia ed edema periferico

Se si interrompe l'assunzione del farmaco dopo un uso prolungato, possono insorgere altre conseguenze. In particolare:

• crampi addominali

• dolori alle ossa

• sudorazione

• ansia

Nei casi peggiori l'astinenza della droga può portare ad arresto cardiaco, shock anafilattico e, in ultimo, morte improvvisa. La morte può insorgere anche per overdose: una dose di 2 milligrammi di Fentanyl potrebbe essere letale.

Dal 2015 al 2021 gli Stati Uniti hanno subito una escalation nelle morti annue per overdose: sono più che raddoppiate, passando da 52.000 a 107.000.

Cos'è e quanto costa la droga killer

L'aumento dell'incidenza di overdose da Fentanyl nella popolazione statunitense ha fatto scattare l'allarme: si parla di "quarta ondata epidemica", perché il problema dell'antidolorifico usato come droga affonda le radici negli anni Novanta.

All'epoca, infatti, un altro farmaco, l'ossicodone, veniva prescritto facilmente come antidolorifico e così gran parte della popolazione divenne dipendente. Nei primi anni 2000 fu la volta dell'eroina, seguita poi da altri prodotti derivati e sintetici. Lo stesso è successo in tempi più recenti, con la diffusione del Fentanyl, prodotto "economico" e facilmente reperibile.

Del giro d'affari è difficile fare una stima: basti pensare che una pillola di Fentanyl costa pochi centesimi, ma viene rivenduta a un prezzo di circa 20/30 dollari.

Si presenta come una polvere bianca, in forma granulare. Viene somministrato attraverso iniezioni o tramite cerotti da applicare sulla pelle. Esiste anche il Fentanyl in forma di pasticche. Inoltre, viene prodotto illegalmente sotto forma di polvere gialla, che contiene uno dei derivati del farmaco e viene sniffata. Spesso i cerotti vengono anche fumati da chi abusa di questa sostanza. La polvere viene anche utilizzata per “tagliare” altre partite di droga.

L'allarme dalla Cina

La filiera del Fentanyl sembra possa partire dalla Cina, che procura illegalmente le sostanze chimiche, poi sintetizzate in Messico.

L’allarme sociale è stato generato negli Stati Uniti, dove la droga viene maggiormente diffusa e le morti da overdose sono altissime. A differenza dell'America, in Italia la situazione è ancora sotto controllo: il Fentanyl è stato classificato come sostanza stupefacente di tipo I, la categoria più severa. Il suo possesso, la produzione, la vendita e l’uso sono ovviamente vietati dalla legge.