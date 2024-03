Fumo di sigarette e grasso viscerale che aumenta: ecco il perché di questo legame

Siamo abituati a pensare ai rischi del fumo in termini di ipertensione, problemi all’apparato cardio-respiratorio, insorgenza di tumori. Ebbene una recente ricerca ha scoperto anche il legame che esiste tra fumo di sigarette e grasso viscerale che aumenta. Ecco perché.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Cosa succede se fumi 5 sigarette al giorno? 2. Perché il fumo di sigarette fa gonfiare la pancia e cosa c'entra il grasso viscerale? 3. Quanto ingrassa chi smette di fumare 4. Cosa succede al corpo quando si smette di fumare

Cosa succede se fumi 5 sigarette al giorno?

C’è chi stima che il numero di 5 sigarette al giorno equivalga a inalare sostanze nocive come un non fumatore che vive in una città molto inquinata.

Il punto è che, se questa quantità abbassa il rischio di sviluppare un tumore ai polmoni, non è così per quanto riguarda invece altri problemi di salute.

Infatti anche solo cinque sigarette al giorno aumentano il rischio di infarto, di problemi a livello cardio-circolatorio ma non solo. Fumare per soli cinque giorni al mese già aumenta la tipica tosse dei fumatori ed episodi di dispnea.

Oggi un recente studio mette anche in evidenza come fumare faccia ingrassare nel modo peggiore possibile, ossia aumentando la quantità di grasso viscerale e quindi gonfiando la pancia.

Perché il fumo di sigarette fa gonfiare la pancia e cosa c'entra il grasso viscerale?

Forse non tutti lo sanno ma il fumo innesca anche modificazioni dei geni nel DNA e le persone che le presentano, tendono ad avere una differente distribuzione del grasso corporeo.

Lo studio a cui facciamo riferimento è quello condotto dal Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, il centro di ricerca dell‘Università di Copenaghen specializzato in malattie cardio-metaboliche.

Ebbene, si tratta di una ricerca condotta in Europa e che ha coinvolto circa 1,6 milioni di persone. E ha dimostrato che chi fuma, ha maggiori probabilità di sviluppare grasso addominale, rispetto ai non fumatori.

Nella fattispecie si tratta di grasso viscerale, che si deposita sugli organi interni e in profondità, quindi può essere presente anche nelle persone magre.

Il grasso viscerale è quello più dannoso per la salute perché, ricoprendo gli organi interni, va a causare problemi come il diabete, oppure a livello cardiovascolare o ancora al fegato.

Se è vero che chi smette di fumare prende peso, ora sappiamo però che la formazione del grasso più dannoso per la salute (quello viscerale per l’appunto), è proprio la nicotina a favorirlo.

Ecco come eliminare il grasso viscerale.

Quanto ingrassa chi smette di fumare

Non si tratta di un luogo comune ma è vero: chi smette di fumare, ingrassa. Già nel giro delle prime settimane, si prendono 2-3 chili perché il fumo di sigaretta ha effetti diretti sul metabolismo basale, che consente di bruciare più calorie.

Inoltre, eliminando il fumo, si riacquistano anche gusto e olfatto al massimo del loro potenziale, il che invoglia ad assaggiare più cibi.

Molto dipende anche dalla quantità di sigarette che si è soliti fumare; un forte fumatore può arrivare a prendere anche 4-5 chili di peso.

Alcune stime, come quelle del Centro Antifumo San Giuseppe, affermano che addirittura si arrivi a prendere 10 chili in media, nell’arco dei 5 anni successivi.

Chiaramente si tratta della peggiore delle ipotesi, laddove un accanito fumatore riesce a dire addio alle sigarette ma eccede nell’alimentazione per compensare la mancanza e non fa sport.

L’ideale invece è cercare subito di “colmare il vuoto” della sigaretta con attività fisica e cercare di resistere al desiderio di accendere una sigaretta. La tentazione dura solo pochi minuti: si può uscire per passeggiare, masticare una gomma o una caramella oppure lavare i denti col dentifricio.

E, bene a saperlo, smettere di fumare in estate è più facile.

Cosa succede al corpo quando si smette di fumare

Smettere di fumare comporta certamente degli effetti collaterali. Infatti, oltre ad aumentare la fame (è per questo motivo che si ingrassa), quella da nicotina è una vera e propria astinenza.

Nel momento in cui il corpo non la riceve più, si va incontro ad ansia, perfino depressione, irritabilità, irrequietezza, sonno disturbato.

Ma sono comunque disturbi transitori, ben ripagati dagli effetti positivi che invece il fatto di smettere di fumare regala all’organismo.

Già dopo 20 minuti senza una sigaretta, frequenza cardiaca e pressione si abbassano.

L’effetto più sorprendente riguarda i livelli di monossido di carbonio nel sangue che, dopo appena 12 ore di astinenza dal fumo, ritornano ai valori normali.

Sono sufficienti poche settimane per migliorare la circolazione sanguigna e la funzionalità polmonare, e pochi mesi per ridurre in maniera sensibile sia la tosse che il respiro corto.

Nel momento in cui si riesce ad arrivare a un anno di astinenza dal fumo, ecco che si riducono i rischi di infarto, ictus e altre patologie legate al fumo di sigaretta.

Scopri nuovi modi per smettere di fumare.