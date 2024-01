Dieta vegana vs onnivora, qual è meglio? Ecco l'incredibile esperimento su due gemelli

Da tempo, ormai, il dibattito tra vegani e onnivori è infuocato. Tralasciando le motivazioni che possono spingere una persona ad adottare l'uno o l'altro regime alimentare, vale la pena dare uno sguardo all'esperimento su due gemelli, che svela finalmente se a dieta vegana è meglio di quella onnivora o viceversa.

Dieta vegana vs onnivora: l'esperimento su due gemelli

E' meglio la dieta vegana o quella onnivora? E' questo il dilemma che, ormai da tempo, è diventato argomento di discussione quotidiana in più ambiti. Sostenibilità, rispetto degli animali e salute: queste sono le motivazioni principali con cui i vegani difendono la propria alimentazione. Dall'altro lato, invece, abbiamo gli onnivori che, nella maggior parte dei casi, replicano tirando in ballo la tradizione o il semplice piacere di mangiare la carne.

Tralasciando ciò, è curioso dare uno sguardo ad un esperimento condotto da un team di ricercatori di Stanford Medicine su 22 coppie di gemelli americani. Stiamo parlando You Are What You Eat: A Twin Experiment, trasmesso su Netflix in Italia con il titolo Sei ciò che mangi: gemelli a confronto. In quattro puntate, il docufilm mostra diversi gemelli monozigoti che, per 8 settimane, hanno seguito diete diverse, una vegana e l'altra onnivora.

E' bene sottolineare che le 22 coppie di gemelli sono composte sia da uomini che donne e sono diversi per genere, età ed etnia. L'esperimento ha voluto dimostrare quanto l'alimentazione e lo stile di vita siano maggiormente impattanti sull'organismo rispetto alla genetica.

Le diete, sia vegane che onnivore, sono state assegnate in modo casuale e tutti i partecipanti hanno dovuto seguirle senza sgarri per 8 settimane. Nel frattempo, sono stati attentamente monitorati, in modo da cogliere le principali reazioni/differenze individuali all'alimentazione.

L'esperimento su due gemelli dimostra che la dieta vegana è ottima

L'esperimento sulle coppie di gemelli ha dimostrato che la dieta vegana è ottima, sotto diversi aspetti. Innanzitutto, i soggetti che hanno seguito un'alimentazione esclusivamente vegetale hanno visto una diminuzione del colesterolo LDL, ossia quello cattivo, del 10%. Al contrario, i partecipanti che hanno seguito un regime onnivoro hanno visto una crescita, o al massimo un livello invariato rispetto a quello di partenza.

Altro dato fondamentale riguarda il Bifidobacterium, che aiuta a prevenire infezioni e produce vitamine. E' aumentato nei soggetti che hanno seguito la dieta vegana ed è rimasto stabile per gli altri. Merita attenzione anche l’epigenoma, o orologio biologico. I partecipanti che hanno mangiato solo vegetali sono risultati biologicamente più giovani rispetto ai fratelli onnivori.

Meno entusiasmante, invece, è stato il risultato sulla perdita di peso/muscolatura. Due gemelli hanno riscontrato un netto calo: il vegano ha perso mezzo chilo di grasso e quasi sette chili di muscoli, mentre l'onnivoro quasi quattro chili di muscoli, ma ha guadagnato 0,3 chili di grasso. Gli altri partecipanti non hanno riportato dati simili, ma gli studiosi sottolineano che gli sportivi devono tenere conto di questa 'problematica'.

Per quanto riguarda la presenza di trimetilammina N-ossido (TMAO), ossia una sostanza prodotta dall'organismo dopo l'assunzione di carne, gli onnivori hanno registrato picchi alti mentre i vegani nette diminuzioni. Il TMAO, è bene sottolinearlo, è alla base dell’aumento dei livelli di infiammazione corporea, spesso associati a patologie.

Ciliegina sulla torta? I gemelli vegani hanno notato un aumento maggiore della libido rispetto agli altri. Al termine dell'esperimento, alcuni partecipanti hanno deciso di modificare le proprie abitudini alimentare o di continuare/iniziare a seguire una dieta vegetale.