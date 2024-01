Sei una persona mattiniera? Il segreto si trova nell'uomo di Neanderthal: ecco perché

L'Università di Berkeley rivela un legame tra le persone mattiniere e i geni dell'uomo di Neanderthal. Esiste davvero una correlazione? Se si, come? Vediamolo in questo articolo.

Cosa hanno in comune le persone mattiniere con i geni di Neanderthal? Un nuovo studio condotto dall'Università di Berkeley in California potrebbe aver scoperto le ragioni alla base delle abitudini di alcune persone di andare a letto e alzarsi presto. Secondo la ricerca, questo potrebbe essere un tratto ereditario dei Neanderthal, i nostri antenati con cui ci siamo uniti quando l'Homo Sapiens ha lasciato l'Africa per colonizzare l'Europa e l'Asia.

Le persone mattiniere possiedono i geni di Neanderthal

La sequenza del DNA di una donna vissuta 50.000 anni fa è stata analizzata e si è scoperto che le persone mattiniere possiedono più geni di Neanderthal rispetto ad altri soggetti. Tuttavia, è importante sottolineare che questo non è l'unico fattore che influenza il ritmo circadiano di una persona, ma potrebbe aver contribuito in qualche modo.

Cosa ha rivelato lo studio sui Neanderthal

Vediamo ora come è emerso che le persone mattiniere possiedono geni di Neanderthal. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Genome Biology and Evolution e ha rivelato che il DNA dei Neanderthal si è unito a quello dell'Homo Sapiens 70.000 anni fa.

Durante il Paleolitico medio, quando l'Homo Sapiens lasciò l'Africa, si trovò ad affrontare un clima molto più freddo, a cui i Neanderthal si erano già adattati da millenni. Nonostante i Neanderthal si siano estinti, le due specie si sono uniti più volte creando individui ibridi che hanno conservato nel loro genoma il 4% del DNA dei Neanderthal, incluso il tratto legato ai ritmi circadiani.

Il parere scientifico del Professor John Capra

Il professor John Capra, epidemiologo dell'Università della California di San Francisco, ha spiegato che - con riferimento alle persone mattiniere che possiedono i geni di Neanderthal - analizzando i frammenti dei nostri antenati ancora presenti nel nostro genoma, è stato scoperto che la loro eredità genetica influenza il nostro ritmo circadiano.

Utilizzando i dati del database Uk Biobank, che contiene informazioni genetiche su circa 500.000 individui, il team di ricerca è convinto che il DNA dei Neanderthal possa contribuire alle abitudini di alzarsi presto, ancora oggi.

Quanto di Neanderthal c'è in noi

Molte persone mattiniere possiedono i geni dell'uomo di Neanderthal - quindi sono portatrici di questo DNA - e sembra esserci una correlazione con le loro abitudini quotidiane. Gli scienziati di Berkeley ipotizzano che questo possa essere un effetto diretto dell'adattamento a condizioni di vita difficili ad alte latitudini.

In Africa, i primi esseri umani godevano di circa 12 ore di luce al giorno, di cui il 30% era necessario per cacciare e raccogliere cibo. In Europa e in Asia, soprattutto durante l'inverno, il tempo di luce diminuì considerevolmente, spingendo le persone ad anticipare il risveglio per sfruttare al meglio le ore di luce disponibili.

Questo studio ci offre una nuova prospettiva sulle abitudini di sonno - infatti ad esempio 5 ore di sonno non bastano bisogna sapere cosa si rischia mentre addormentarsi davanti alla tv non concilia il sonno - e veglia delle persone. Infatti, potrebbe essere interessante esplorare ulteriormente come il nostro passato influenzi le nostre abitudini quotidiane e come ci siamo evoluti per adattarci a nuovi ambienti e condizioni di vita.