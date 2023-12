Il panettone fa male al colesterolo alto? Ecco la risposta che non ti aspetti

Un pranzo di Natale non può concludersi senza una fetta di panettone, uno dei dolci italiani tradizionali del periodo festivo.

Non tutti però possono assaporare il suo gusto delicato a causa del colesterolo alto con cui potrebbe scontrarsi. Ecco quello che c'è da sapere sul panettone e sul suo impatto con l'organismo: davvero fa male al colesterolo?

Panettone, il dolce natalizio per eccellenza

Aggiunto ai tradizionali dolci natalizi europei, il panettone compone una delle portate immancabili in vista della festività, rendendo felici i più grandi e i più piccini con le sue diverse varianti.

Dal classico ai più particolari: il "pane lievitato" non esiste solo nella sua tipologia più nota, con all'interno canditi e uvetta, ma negli anni sono aumentate le ricette che vedono al suo interno creme sempre più gustose, passando dal cioccolato al pistacchio.

Se da un lato è una delizia per il palato, dall'altro potrebbe anche essere una condanna a causa dei problemi che potrebbe causare alla salute dell'organismo: ecco i dettagli.

Il panettone fa male per il colesterolo? Ecco la risposta

Dopo aver scoperto chi fa il panettone della Lidl, non resta che trovare una risposta alla diceria che vede il famoso dolce dannoso per la salute.

Tra gli ingredienti più presenti al suo interno vi sono grassi saturi e zuccheri che, se consumati in abbondanza, potrebbero causare dei problemi in caso di colesterolo alto.

Proprio per questo motivo, il panettone non va particolarmente d'accordo con il colesterolo, divenendo così un cibo ostico per tutte le persone che debbano seguire una dieta sana ed equilibrata.

Questo, però, non vuol dire che il dolce debba essere eliminato drasticamente nel periodo delle feste. Infatti, si può consumare una fetta, preferibilmente lontano dai pasti, una o due volte durante il Natale, per non perdere la magia del periodo.

In questo caso, è preferibile optare per panettoni classici e senza particolari farciture che potrebbero raggiungere un elevato contenuto di zuccheri e grassi saturi, oppure si può optare per altri dolci più salutari per l'organismo.

Le alternative al panettone: i dolci natalizi contro il colesterolo alto

Non bisogna demordere: ci sono infatti delle alternative valide al panettone per celebrare ugualmente la magia del Natale.

Con le ricette giuste, anche chi soffre di colesterolo alto può consumare un dessert gustoso: lo stesso panettone non è particolarmente dannoso se preparato con la farina di farro, contenente al suo interno un quantitativo minore di zucchero.

Altri dolci natalizi consigliabili per la salute dell'organismo sono i torroncini di cioccolato e mandorle, soprattutto nella sua versione fondente con scorzette d'arancia.

