Cos'è l'isterectomia e perché c'entra Kate Middleton? Ecco quali sono le conseguenze

In molti sono preoccupati per lo stato di salute della principessa Kate Middleton, ricoverata per un misterioso intervento all'addome. La casa reale, infatti, vuole mantenere massima riservatezza e non ha fatto sapere molto sulle sue condizioni.

Le uniche notizie arrivano dalla testata inglese Daily Mail, secondo cui Kate Middleton resterà in ospedale per almeno 10 giorni e, tornata a casa, non parteciperà a eventi pubblici fino a Pasqua.

Proprio per questo, c'è chi sospetta che la principessa Kate abbia subito un'isterectomia: ecco cos'è, quando si fa e quali sono le conseguenze dell'intervento.

Cos'è l'isterectomia, l'asportazione dell'utero che forse ha subito Kate Middleton

L'isterectomia è un intervento chirurgico che prevede l'asportazione dell'utero. Si tratta di un intervento molto invasivo e viene proposto dai medici solo quando non si potrebbe intervenire in nessun altro modo.

Esistono quattro diversi tipi di isterectomia, che sono:

• isterectomia totale , con cui vengono rimossi l'utero e la cervice

• isterectomia subtotale , in cui non viene toccata la cervice

• isterectomia con annessiectomia bilaterale , quando oltre a utero e cervice sono asportati anche tube e ovaie

• isterectomia radicale, dove sono rimosse anche la parte superiore della vagina e le ghiandole linfatiche pelviche

Di queste, la più invasiva è l'isterectomia radicale, che infatti si pratica solo in casi estremamente gravi. Quella che si fa più spesso è l'isterectomia totale.

Perché si esegue l'isterectomia?

Poche settimane prima dell'operazione alla prostata di re Carlo, la principessa Kate Middleton ha subito un intervento all'addome e molti sospettano si tratti di isterectomia. Trattandosi di una procedura molto invasiva, si esegue solo quando non è possibile curare la paziente in altro modo.

Le motivazioni che possono portare una donna ad avere bisogno di un'isterectomia sono diverse. Tra queste:

• la presenza di fibromi uterini o adenomiosi , che possono causare anche cicli mestruali difficili

• l' endometriosi

• la malattia infiammatoria pelvica (PID)

• il prolasso dell'utero

• tumori dell'utero, della cervice e delle ovaie

Inoltre, e questo potrebbe essere il caso dell'intervento misterioso subito da Kate Middleton, l'isterectomia può essere praticata in via preventiva, in casi di familiarità con i tumori dell'utero e futuro rischio oncologico.

Cosa succede al corpo dopo l'isterectomia? Le conseguenze dell'intervento

Le conseguenze principali di un intervento di isterectomia sono due:

• l' impossibilità di future gravidanze

• la scomparsa del ciclo mestruale con la cosiddetta menopausa chirurgica

In realtà, la menopausa chirurgica si verifica immediatamente solo nel caso in cui siano asportate anche le ovaie. Se invece non vengono toccate, il ciclo mestruale o i sintomi dell'ovulazione potrebbero presentarsi di nuovo, ma è possibile che si entri in menopausa nei 5 anni successivi all'intervento.

La menopausa chirurgica presenta gli stessi sintomi e disturbi legati alla menopausa. In particolare:

• sbalzi d'umore

• secchezza vaginale

• osteoporosi

• insonnia

• vampate di calore

L'isterectomia non ha effetti sulla vita sessuale. Infatti, si può ricominciare ad avere rapporti già qualche settimana dopo l'intervento. Anche le sensazioni saranno le stesse. Anzi, molte donne dichiarano di avere una vita sessuale più soddisfacente dopo l'operazione grazie al sollievo dai dolori acuti causati dai disturbi che hanno portato all'isterectomia.