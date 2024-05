Si ritorna a parlare del colosso farmaceutico Johnson & Johnson. Pochi giorni fa, infatti, è stato presentato un piano da parte di Johnson & Johnson al fine di avviare la chiusura delle cause civili contro l’azienda farmaceutica, accusata di vendere un talco cancerogeno.

In tal senso, quindi, Johnson & Johnson ha annunciato ai consumatori di essere disposto al pagamento di circa 6,5 miliardi di dollari.

Cosa succederà ora? Ne parliamo in questo articolo.

L’accordo di Johnson & Johnson per la causa sul cancro alle ovaie

Ricordiamo che la proposta avanzata da parte del colosso farmaceutico e di prodotti di bellezza, Johnson & Johnson, è stata formulata al fine di andare a chiudere tutti i contenziosi sul cancro alle ovaie provocato dal talco J&J.

A questo proposito, il piano elaborato da Johnson & Johnson volto a pagare 6,5 miliardi di dollari si baserebbe su una dichiarazione di bancarotta di una controllata.

In tal senso, il colosso farmaceutico avrebbe chiesto tre mesi di tempo per poter conseguire un accordo con tutti i richiedenti. Va sottolineato che circa 54mila richieste sono state avanzate da parte attraversi un unico procedimento nel New Jersey coinvolgendo circa 54 mila cittadini.

Nel corso del tempo, i tribunali avevano più volte respinto i tentativi da parte di Johnson & Johnson di chiedere le cause, appellandosi al diritto alla protezione dal fallimento.

Infatti, secondo i giudici, la società non poteva godere di tale diritto in quanto non era effettivamente in difficoltà finanziarie.

Le accuse sul talco cancerogeno alla J&J

In merito al processo che vede coinvolta l’azienda Johnson & Johnson, accusata di produrre e vendere un prodotto – un talco – contenente sostanze nocive per la salute, la società si è sempre dichiarata innocente, sottolineando che nessuno dei suoi prodotti sia cancerogeno.

Il talco venduto da Johnson & Johnson è stato accusato di contenere amianto. Ed è proprio a tale sostanza nociva a cui viene imputato il rischio di cancro alle ovaie.

Per contro, l’azienda continua a smentire la presenza di amianto all’interno del talco, che tuttavia è stato lo stesso coinvolto dalle operazioni di ritiro dal mercato.

Ricordiamo che, proprio a causa del talco, qualche anno fa, nel 2021, Johnson & Johnson era stata condannata già da parte della Corte Suprema americana al risarcimento di alcune clienti per oltre due miliardi di dollari.

La proposta di Johnson & Johnson sulla causa

È arrivata quindi recentemente una nuova proposta da parte di Johnson & Johnson, al fine di porre fine ai contenziosi.

A questo proposito, la società ha annunciato di essere disposta al pagamento di circa 6,5 miliardi di dollari. La proposta in questione prevede innanzitutto un periodo di tre mesi durante il quale i ricorrenti siano informati effettivamente del piano di Johnson & Johnson.

Dunque, il programma sarà considerato valido soltanto nei casi in cui almeno il 75% dei ricorrenti deciderà di accettare la proposta di J&J.

Su questo punto, la società ha precisato che gli avvocati dei ricorrenti che hanno collaborato al suo sviluppo sono per la maggior parte favorevoli.

La dichiarazione di Erik Haas sulla proposta di Johnson & Johnson

Sulla proposta legata al contenzioso e alle accuse avanzate da alcuni consumatori in merito al talco considerato cancerogeno messo in vendita da J&J, si è espresso anche Erik Haas, vicepresidente degli affari legali di J&J.

Nel comunicato in questione, infatti, si legge che:

Il gruppo ha lavorato con gli avvocati che rappresentano la stragrande maggioranza dei ricorrenti per trovare una soluzione a questa controversia, che anticipiamo con questo piano.

Inoltre, il vicepresidente degli affari legali, ha anche chiarito che la società ha accettato di pagare circa 6,475 miliardi di dollari in venticinque anni per reclami che fanno riferimento a problemi ovarici (che corrispondono a circa il 99,75% dei reclami attuali).

Mentre per quanto riguarda gli altri disturbi, ovvero quelli relativi al mesotelioma, soprannominato “cancro da amianto”, questi saranno trattati da parte della società farmaceutica separatamente.

Leggi anche l’articolo: Tumori in aumento nel post pandemia: ecco quali sono quelli più diffusi.