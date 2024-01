Svelata la verità sul caso Lavezzi, il calciatore soffre di ipomania: ecco cos'è

Indimenticabile per i tifosi del Napoli e non solo, Ezequiel Lavezzi è ricoverato nella clinica Dharma. Si era parlato di una rissa, poi di droga, ma dalle parole del suo avvocato pare che la verità sia ben diversa.

Ezequiel Lavezzi, il calciatore argentino che ha fatto sognare i tifosi del Napoli, è ricoverato nella clinica Dharma e pare resterà in cura per ben 21 giorni. Le voci sul suo conto si susseguono. Si era parlato di una rissa, poi è stato travolto dallo scandalo della droga. Il mistero si infittisce, ma sembrerebbe che la verità sia completamente diversa. A rivelarlo è il suo avvocato, secondo cui Lavezzi soffre di ipomania: ecco cos'è e quali ripercussioni ha la malattia sulla salute mentale.

Ipomania, cos'è la malattia di cui soffre Lavezzi

Il nome di Ezequiel Lavezzi è tornato alla cronaca per via delle voci che lo vedrebbero protagonista di uno scandalo. Eppure la droga pare non c'entri e il giallo attorno a lui si infittisce.

Sono state delle settimane difficili per il giocatore argentino e a fare chiarezza sulla situazione è uno dei suoi avvocati. Raggiunto da So Foot, Mauricio D'Alessandro smentisce le voci relative a un'overdose. Al contrario, ha precisato: "Va molto bene, l'evoluzione è molto favorevole. Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni".

Quindi ha fatto sapere: "I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se ha bisogno di cure più lunghe. Non ha ricevuto terapia intensiva come è stato detto".

Poi la verità sul caso: "Soffre di ipomania". Ma di cosa si tratta? È un disturbo cronico che colpisce l'umore. A raccontare le difficoltà affrontate negli ultimi anni è proprio l'avvocato del giocatore, il quale ha spiegato: "Aveva già subito in passato le conseguenze di questa patologia, non è in cura per consumo di stupefacenti o alcol, ma per curare un disturbo psichiatrico che potrebbe spingere qualcuno a farsi del male".

Per le cure, secondo le parole del legale, "possono essere necessari dai quindici giorni a un mese. Ma non ci è riuscito, ecco perché è andato in clinica. Non è una patologia che si cura dicendo semplicemente: non andare a ballare. Richiede cure mediche".

Le conseguenze sulla salute

L'ipomania, la patologia di cui soffre Lavezzi, incide fortemente sull'umore e la stabilità emotiva del soggetto. Generalmente, si caratterizza per uno stato d’animo allegro, che comprende aumentata produttività e capacità lavorativa, perdita delle normali inibizioni, con conseguenti prodigalità ed eccessi.

Si tratta di una forma meno estrema di mania, che non corrisponde però al normale temperamento dell'individuo. Al contrario, durante un episodio ipomaniacale, il soggetto appare energico, iperattivo, loquace, disinibito e presenta eccessi di autostima. Inoltre, aumenta l'attività psicomotoria ma diminuisce il sonno.

Gli anni difficili di Lavezzi

Dopo aver detto addio al mondo del calcio, nel 2019, per Lavezzi è iniziato un periodo difficile. El Pocho, come lo conoscono tutti, è stato un vero idolo in Italia, quando il Napoli risalì in Serie A dopo anni passati in C. L'attaccante è amato anche a livello internazionale e solo poche settimane prima del ricovero, il 5 dicembre 2023, ha giocato una partita tra leggende organizzata a Miami, con Ronaldinho, Higuaín e Aguero. Pochi mesi prima, inoltre, aveva inaugurato uno stadio a Villa General Gálvez, sua città natale, ribattezzato a suo nome.

Tuttavia, per l'ex calciatore sono stati anni non privi di difficoltà. Finito al centro di un caso di ricatto e sextape, Lavezzi è stato anche protagonista di una burrascosa separazione dalla ex fidanzata Natalia Borges, fino alla frode da parte del suo ex procuratore Alejandro Mazzoni. Al suo fianco ora c'è il figlio Tomas, che si è fatto sentire sui social per difendere suo papà, postando una foto con lui e sua madre Debora.