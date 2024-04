Negli ultimi giorni si è sentito parlare spesso del lifting del vampiro, non tanto per i benefici quanto per gli effetti collaterali. Quattro donne, dopo il trattamento, hanno contratto il virus dell’HIV. Vediamo cos’è, come si esegue e perché può essere pericoloso.

Lifting del vampiro: cos’è e come si esegue il trattamento

Il vampire facial o vampire facelift, in Italia conosciuto come lifting del vampiro, è un trattamento estetico parecchio diffuso, specialmente dopo la sponsorizzazione sui social di alcuni Vip. Kim Kardashian, ad esempio, ha mostrato gli effetti di una seduta nel 2015. Pertanto, non stiamo parlando di una tecnica nuova, ma soltanto di una procedura piuttosto discussa. Attualmente, infatti, ci sono evidenze scientifiche contrastanti sui benefici, ossia: miglioramento della pelle, riduzione delle rughe e ringiovanimento del viso.

In termini tecnici, il lifting del vampiro si chiama Plasma Ricco di Piastrine o PRP. Un nome curioso, che suggerisce anche la tecnica di esecuzione. Quanti decidono di sottoporsi al trattamento subiscono un prelievo del sangue, da cui vengono estratte le piastrine tramite centrifugazione. In seguito, i corpi cellulari vengono trattati con il plasma e iniettati sottopelle. Il fatto che la tecnica sia associata ad un vampiro, invece, è da ricollegare all’aspetto che assume il viso durante la procedura. Compaiono, infatti, macchie rosse estese e, ad essere onesti, inquietanti.

Perché il lifting del vampiro può essere pericoloso?

Il lifting del vampiro può essere pericoloso se eseguito in strutture prive di certificazioni che non rispettano le norme igieniche. Il trattamento di per sé, infatti, è considerato mini-invasivo e sicuro. Ricordiamo, però, che la tecnica prevede l’uso del sangue, con prelievo e successive iniezioni. Ed è proprio per questo che, recentemente, quattro donne e il compagno di una di loro hanno contratto il virus dell’HIV dopo l’esecuzione del vampire facial.

Tutte e quattro le donne erano clienti di un centro estetico ad Albuquerque, nel New Mexico, e l’allarme è stato lanciato dopo un’indagine condotta dal Dipartimento della Salute del New Mexico (NMDOH) in collaborazione con i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti. Sul documento Investigation of Presumptive HIV Transmission Associated with Receipt of Platelet-Rich Plasma Microneedling Facials at a Spa Among Former Spa Clients — New Mexico, si legge:

Sebbene la trasmissione dell’HIV tramite pratiche di iniezione non sterile sia un rischio noto, è importante determinare nuove vie di trasmissione dell’HIV tra persone senza fattori di rischio noti per l’HIV. Questa indagine ha identificato un cluster di HIV associato alla ricezione di servizi di iniezione cosmetica presso una struttura senza licenza che non ha seguito le procedure raccomandate per il controllo delle infezioni o non ha conservato i registri dei clienti.

E’ bene sottolineare che il centro estetico di Albuquerque oggetto di indagine non aveva alcune autorizzazione medica per eseguire il lifting del vampiro. Inoltre, non rispettava minimamente le normative igieniche attualmente in vigore. La proprietaria, fortunatamente, è stata arrestata.