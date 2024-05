Il rischio che la malaria venga reintrodotta di nuovo in Italia è davvero molto limitato. Le ragioni sono strutturali. È vero che il contagio avviene tramite la puntura delle zanzare, ma la causa della malattia è un parassita particolare, il Plasmodium. Ne esistono diversi tipi: il più aggressivo è il Plasmodium falciparum, diverso dal parassita che era presente in Italia prima della grande bonifica eseguita a metà del ‘900, ovvero il Plasmodium vivax, che in genere determina una forma di malaria meno aggressiva, anche se recidivante. Ma in Italia questo parassita non c’è più da tempo. Ci sono i vettori (pochi), ma non il parassita. Anche se fosse reintrodotto da aree endemiche, cosa certamente possibile, avrebbe però scarse probabilità di diffondersi su vasta scala.