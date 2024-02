Cos'è la malattia X? L'OMS lancia l'allarme per un nuovo ipotetico virus: ecco cosa sapere

In seguito alla pandemia da Covid, scoppiata in Cina già nel 2019 e dilagata nel resto del mondo nel corso del 2020, ha iniziato a circolare il termine malattia X, coniato dall'OMS nel 2018 e in cui rientra anche il virus SARS-Cov2. Ma cos'è la malattia X? Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo ipotetico nuovo virus.





1. Cos'è la malattia X? 2. Da cosa potrebbe essere scatenata la malattia X? 3. Quali sono i patogeni prioritari per l'OMS? 4. Il parere della virologa Ilaria Capua 5. Metodi per contrastare la malattia X

Cos'è la malattia X?

L'espressione "malattia X" è stata coniata dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2018 e indica un ipotetico agente patogeno attualmente sconosciuto. Secondo le previsioni dell'OMS, il suddetto virus potrebbe provocare 20 volte più vittime della precedente pandemia da Covid-19.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, ha affermato che l'Organizzazione mondiale della sanità continua a stilare una lista delle malattie prioritarie conosciute dall'uomo, ma per quelle sconosciute è stato coniato ad hoc il termine malattia X. Si tratta quindi di una malattia provocata da un agente patogeno non ancora scoperto o indentificato dagli scienziati.

Nel 2019 il SARS-Cov2 fu un nuovo agente patogeno e quindi classificabile, al tempo, come malattia X.

Da cosa potrebbe essere scatenata la malattia X?

Gli esperti non sanno con certezza cosa potrebbe scatenare la malattia X. Tuttavia, i patogeni con più alta probabilità di scatenare una nuova pandemia sono:

• virus influenzali : come il Covid-19, non si esclude che la prossima pandemia possa essere causata da una mutazione dei normali virus influenzali. Si ricorda che i virus hanno una grande capacità di adattamento e, per questo motivo, sono in grado di mutare la propria componente genetica per favorire la propria diffusione

• aviaria : patogeno letale per i volatili e per alcune specie di mammiferi. Non si esclude che essa possa diffondersi anche tra gli umani

• Zoonosi (letteralmente salto tra uomo e animale): sono le malattie trasmesse dagli animali . Molti sono gli agenti patogeni trasmessi dagli animali all'uomo. Prime fra tutti le malattie trasmesse dalla zanzara, veicolo di molte patologie tra cui febbre gialla e zika. Non si esclude che malattie che colpiscano solo alcune specie di animali si possano diffondere anche tra gli uomini proprio a causa di animali come topi, volatili o insetti, il cui contatto è favorito dagli allevamenti intensivi

• virus e batteri provenienti dallo sciogliersi dei ghiacciai: in seguito allo scioglimento dei ghiacci e al sempre più dirompente cambiamento climatico, gli scienziati stanno valutando la possibilità che possano diffondersi antichi agenti patogeni o virus intrappolati nel permafrost e di cui l'uomo contemporaneo non ha memoria

Quali sono i patogeni prioritari per l'OMS?

L'OMS ha stilato una lista degli agenti patogeni prioritari di cui occuparsi per garantire la sicurezza dei cittadini. Ecco quali sono:

• malattia X

• COVID-19

• ebola

• zika

• MERS

• SARS

• Nipah henipavirus

• febbre della Rift Valley

• febbre di Lassa

• febbre emorragica della Crimea-Congo

• virus Marburg

Il parere della virologa Ilaria Capua

Un’altra pandemia ci sarà. Potrà essere causata da un virus influenzale, che è uno dei principali indagati, o potrà essere causata da altri virus.

Queste le parole della virologa Ilaria Capua. La scienziata afferma che la malattia X prevista dall'OMS è in arrivo. Ormai non bisognerebbe neppure chiedersi se arriverà, ma quando arriverà e l'unica cosa che si può fare è prepararsi all'inevitabile. La virologa continua dichiarando che le pandemie influenzali arrivano ogni 11-40 anni, quindi un'altra pandemia ci sarà sicuramente.

I metodi per contrastare la malattia X

Uno degli obiettivi fissati dal G7 nel 2021 è proprio quello di riuscire a fermare i nuovi virus con un vaccino realizzato entro cento giorni dalla loro identificazione.

L'idea degli esperti sarebbe quella di creare un vaccino di base partendo dai maggiori ceppi di virus al giorno d'oggi conosciuti, in modo tale da avere un vaccino base da cui partire per sviluppare quello necessario a debellare l'eventuale malattia X, in modo da agire tempestivamente in caso di futura pandemia.

