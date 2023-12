Mangiare troppo miele fa davvero male? Ecco cosa succede al nostro corpo

Con l'arrivo delle temperature invernali nessuno può fare a meno del miele che, con i suoi benefici, diviene un ottimo alleato per la salute.

Molti però sono i dubbi riguardo il suo reale apporto nutrizionale: fa davvero bene alla salute o mangiare troppo miele fa male? Ecco la risposta.

I benefici (deliziosi) per la nostra salute

La sua dolcezza lo rende unico al mondo e, oltre a essere funzionale nella preparazione delle diverse ricette, diventa uno degli alimenti più consumati anche per i benefici che apporta alla nostra salute.

Contro il mal di gola e unito al latte, il miele è un toccasana per il nostro organismo, grazie soprattutto alle sue qualità.

Naturale, privo di additivi e senza conservanti: queste sono solo alcune delle sue caratteristiche e, proprio grazie alle sue capacità nutritive, è stato rivalutato come ottima alternativa allo zucchero, rispetto al quale presenta un potere dolcificante maggiore ma è meno calorico. A parità di peso, infatti, il miele contiene circa il 22% in meno di calorie.

Utile per la salute non solo in caso di malanni, il miele è prezioso anche per chi soffre di denutrizione, intossicazioni, astenie ed esaurimenti nervosi. E oltre a essere un prodotto salutare, non ha impatti negativi sull’ambiente: insomma, per stare bene (senza danneggiare il pianeta) basta un cucchiaino di miele al giorno.

Dal controllo del colesterolo alla protezione dello stomaco: ecco perché il miele non deve mancare nella tua dieta

La pizza col miele ideata da una tiktoker non fa altro che confermare come questo alimento sia uno dei più consumati in tutto il mondo, soprattutto dopo le voci che girano riguardo i suoi benefici.

Il suo consumo aiuta infatti a bilanciare i livelli di zucchero nel sangue e, grazie alle sue proprietà antisettiche, porta benefici al nostro apparato digerente, proteggendo lo stomaco ed eliminando i batteri.

A questo, si aggiunge la sua capacità di migliorare il sonno e la memoria, rafforzando il nostro cervello. Le proprietà del miele non sono ancora finite. In particolare:

• ha una funzione energizzante e anti-age

• è un emolliente e un antinfiammatorio

• aiuta a riparare i tessuti.

Nonostante gli aspetti positivi, tuttavia, molti sono convinti che il miele possa fare male al nostro organismo: ecco quali sono i motivi che alimentano questo pensiero.

Troppo miele fa male: svelata la risposta

Proprio grazie ai benefici sopra riportati, molti consumano il miele all'interno del proprio piano alimentare, integrandolo all'interno delle varie ricette.

Ma, come tutti gli alimenti presenti in natura, ci sono anche dei rischi collegati al suo consumo e, in questo caso, sono legati alle quantità.

Come tutti i dolci, infatti, il miele potrebbe arrecare danni alla nostra salute, portando quindi al classico consiglio di non abusarne e non consumarlo in maniera eccessiva.

Se non ci dovessero essere problemi di peso, la raccomandazione sarebbe quella di assumere massimo un cucchiaino di miele al giorno, pari a circa 10-12 grammi.

Tutto però può cambiare, soprattutto perché ogni persona segue un piano alimentare differente a seconda delle esigenze del proprio organismo.

Una regola però è uguale per tutti: il miele può essere un toccasana per il nostro organismo, ma non bisogna mai abbondare con le quantità, soprattutto per chi soffre di glicemia alta o di diabete.

