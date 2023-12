Ogni brufolo sul viso ha un significato: ecco la mappa per risalire alla causa

Hai la pelle acneica? Scopri la mappa dei brufoli del viso e tutte le informazioni necessarie per risalire alle cause del problema (e ai suoi rimedi).

Se non hai mai sentito parlare della mappa dei brufoli sul viso, è arrivato il momento di conoscerla. Scoprire la causa dei brufoli può essere difficile e, in ogni caso, si consiglia di consultare un medico specialista per un eventuale trattamento farmacologico da effettuare.

Ogni brufolo che nasce in una particolare zona del viso nasconde anche la causa e, per questo motivo, una mappa apposita può esserti di grande aiuto. Ciò significa che possiamo farci un'idea di ciò che lo ha scatenato semplicemente guardando la zona in cui il brufolo è comparso. Ecco cosa devi sapere.

Mappa dei brufoli, ecco cos'è e perché è importante conoscerla

L'acne è un'infiammazione o ostruzione delle ghiandole sebacee. La zona in cui compare indica il disturbo o lo squilibrio che si cela dietro lo sfogo cutaneo e, pertanto, dà anche gli strumenti giusti per curare questo inestetismo non solo dall'esterno, ma anche dall'interno.

Per ovvi motivi, si raccomanda sempre il parere di un esperto e di non prendere le seguenti indicazioni come se fossero universali. Inoltre, ci sono molti fattori che contribuiscono alla comparsa dell'acne: lo stile di vita, l'ambiente, il tipo di pelle. Ad ogni modo, la mappa dei brufoli del viso può essere riassunta come di seguito:

• fronte . I brufoli che compaiono in questa zona indicano di solito problemi legati al sistema digestivo . Un consumo eccessivo di latticini o di dolciumi possono contribuire alla comparsa di brufoli in questa zona, ma non solo. Anche l'uso di cappelli e cuffie può portare alla proliferazione dei brufoli, perché impediscono di far respirare l'area

• tempie . Secondo la medicina cinese, i brufoli in questa area indicano problemi ai reni e alla vescica. Ma secondo le opinioni degli esperti, un cambio di temperatura corporea durante la notte può portare a questo tipo di brufoli, in particolare, quando si suda

• guance . I brufoli sulle guance sono sinonimo di un problema al sistema respiratorio . Per risolvere il problema si possono adottare strategie vincenti e molto semplici, come mettere piante in casa o usare un purificatore dell'aria

• mento . L'acne in questa zona indica squilibrio ormonale . Si verifica quando gli androgeni sono più alti rispetto agli estrogeni. Infatti, ci sono ormoni che influenzano la pelle. La comparsa di questi brufoli può essere provocata dall'assunzione di medicinali che stimolano la funzione androgena

• naso. Anche questa zona secondo la medicina cinese è collegata alla salute del fegato e dei reni. Il naso fa parte della cosiddetta zona T, che risulta essere più oleosa. Infatti, è la classica zona che ha bisogno di essere incipriata durante i mesi più caldi perché è proprio qui che si nota la lucidità della pelle. Usare creme o fondotinta molto corpose in questa zona può portare alla comparsa di brufoli, così come la scarsa pulizia a fine giornata soprattutto se si applica make up. Si raccomanda di usare prodotti adatti alla pulizia e di effettuare un'esfoliazione più profonda. Concedersi regolarmente una pulizia del viso aiuta la pelle a rigenerarsi, eliminando le cellule morte.

Dove escono i brufoli da stress

A differenza dei brufoli che generalmente compaiono a chi ha la pelle mista o grassa, i brufoli da stress psicofisico sono più piccoli e compaiono in numero maggiore.

Di norma, si trovano al centro della fronte e sul mento, ma possono comparire anche sotto gli zigomi. Il problema riguarda tutti, donne e uomini, e non c'è età che tenga.

Problemi ormonali, ecco dove compaiono i brufoli

È il progesterone l'ormone responsabile dei brufoli. Si tratta del principale ormone progestinico, nonché uno dei più importanti per il metabolismo e la fertilità della donna.

Ma qual è esattamente la sua relazione con quegli odiosi brufoli che di tanto in tanto noti sul tuo viso? I livelli di progesterone in aumento chiudono leggermente i pori, comportando così un maggiore livello relativo di testosterone e, conseguentemente, una maggiore produzione di sebo. L'intrappolamento delle cellule della pelle all'interno del follicolo può favorire l'insorgenza dei brufoli.

Non è tutto: nella mappa dei brufoli non sono da escludere i problemi ormonali, causa - a loro volta - di alcuni inestetismi della pelle. È il mento la zona legata ai problemi ormonali. Non a caso, in prossimità del ciclo mestruale, le donne noteranno proprio sul mento la comparsa di qualche brufolino qua e là. Ma l'insorgere di brufoli e altri inestetismi della pelle non sono da escludere neppure in gravidanza e durante la menopausa.

Come sfiammare l'acne

Se alcuni cibi possono favorire l'insorgenza dei brufoli, altri sono dei veri toccasana. Oltre a conoscere - e consumare - alimenti antinfiammatori, è utile fare tesoro dei rimedi naturali contro l'acne, ideali per prevenire e contrastare il problema. Si tratta di metodi semplici e delicati, che aiuteranno la tua pelle a stare meglio.

Talvolta però potrebbero non essere abbastanza. Quindi, come sfiammare l'acne? Se nei casi più lievi una buona detersione del viso, con prodotti non aggressivi, può essere sufficiente, di fronte a casi moderati o gravi è importante seguire anche altre accortezze. I dermatologi trattano il problema con farmaci topici, tra cui i retinoidi, il benzoil perossido e gli antibiotici. Nei casi più gravi è consigliata talvolta la pillola anticoncezionale con estroprogestinici e spironolattone. Per gli esperti, inoltre, si sono rivelate utili terapie non invasive, come il trattamento con luce Led monocratica e la terapia fotodinamica.